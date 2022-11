„Nicht die Geduld verlieren“: Lauterbach warnt Deutschland vor Corona-Winterwelle

Von: Anna Lorenz

Der Winter und das nächste Weihnachtsfest in Zeiten der Corona-Pandemie stehen bevor. Lauterbach sieht Chancen auf Entspannung – nach einer Phase, „wo es schwerer sein wird“.

Berlin – Die gute Nachricht vorweg: Heuer wird es an den Feiertagen wohl keine Sonderregelungen geben. Im Umgang mit dem Coronavirus dürfen Bürger bundesweit nicht mehr, aber auch nicht weniger als in den vergangenen Wochen. Jede Sorge vollends in den Wind zu schlagen, sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Angesicht einer möglichen Corona-Winterwelle jedoch als verfrüht an – auch wenn er der Zukunft optimistisch entgegensieht.

Corona-Winterwelle zu Weihnachten – „Verlieren wir jetzt bitte nicht die Geduld“

Die Feiertage, so Lauterbach, müssten für ältere und vorerkrankte Menschen abgesichert vonstattengehen. „Verlieren wir jetzt bitte nicht die Geduld“, mahnte der SPD-Politiker am Donnerstag (24. November) im Bundestag. „Wir haben hier noch ein paar Monate, wo es schwerer sein wird. Dann können wir anders damit umgehen.“

Es gäbe Hinweise, dass das Virus nur noch in geringem Maße die Chance hat, durch Mutationen ansteckender zu werden. „Wenn es jetzt keine Sprunginnovationen durch das Virus mehr gibt, dann sehen wir tatsächlich im nächsten Jahr Möglichkeiten, mit dem Virus ganz anders umzugehen.“ Allerdings scheinen Antikörpertherapien bei der, sich aktuell im Vordringen befindlichen Sublinie BQ.1.1 nicht zu wirken.

Bis auf Weiteres sei Lauterbach zufolge Sorgfalt geboten. Hierbei sprach sich der Minister auch für die Aufrechterhaltung einer Isolationspflicht aus. Diverse Bundesländer, darunter Bayern, haben die Pflicht zur Quarantäne bereits abgeschafft. „Lassen Sie uns bitte jetzt nicht im Stich und auch nicht diejenigen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, bat der SPD-Politiker die Bevölkerung. Gefährdete Personengruppen sollten nicht gezwungen sein, sich „in Angst“ am Arbeitsplatz zu befinden.

Coronavirus: Länder wollen über Ende der Maskenpflicht im ÖPNV Einigkeit

Auch zum Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr äußerte sich Lauterbach. Während das Tragen einer FFP2-Maske in Fernzügen und -bussen dem Infektionsschutzgesetz nach bis zum 7. April 2023 gilt, drängen die Länder schon seit Längerem auf eine Neuregelung im ÖPNV. Die Gesetzgebungskompetenz hierbei liegt nämlich nicht beim Bund.

Deshalb wollen die Verkehrsminister der Länder am Dienstag (29. November) über ein koordiniertes Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn beraten. Bremens Senatorin Maike Schaefer, die den Vorsitz führen wird, teilte auf Anfrage von dpa mit, ihr Ziel sei es, „dass sich die Bundesländer hier auf ein einheitliches Vorgehen einigen.“ Ein Antrag zur Abschaffung der Maskenpflicht zum März 2023 sei bereits eingereicht worden.

Corona-Winterwelle: Ende der Maskenpflicht leichtsinnig

„Jetzt gibt es hier einen Überbietungswettbewerb: Welches Land kann zuerst lockern? Das ist ein Stück weit populistisch“, monierte Lauterbach im Bayerischen Rundfunk. Bestrebungen, die Maskenpflicht in Kürze abzuschaffen, seien in Anbetracht der, seiner Ansicht nach zu erwartenden „Winterwelle“ leichtsinnig. Die Warnungen des Ministers vor dem Anstieg der Infektionen im Winter sehen sich indes einiger Kritik ausgesetzt.

Auch Schaefer betonte, sämtliche Maßnahmen und Lockerungen müssten „unter dem Vorbehalt stehen, dass es die Pandemielage zulässt.“ Diese zu beurteilen, wird gegenwärtig allerdings schwierig: Da viele Infizierte keinen PCR-Test machen lassen, könnten die aktuellen Zahlen, die einen fallenden Trend abbilden, unvollständig sein.