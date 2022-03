Update in der Corona-App kann für enorme Verwirrung sorgen – das steckt dahinter

Von: Franziska Schwarz

Ein Alarm in der Corona-Warn-App der Bundesregierung (Symbolbild) © Oliver Müller/Imago

Die Ampel-Koalition erneuert ihren Corona-Kurs, die Technik ihren Algorithmus. Die offizielle Warn-App bewertet Risikokontakte nun anders.

Berlin - Aktuell rot? Ja, lautet gerade die Antwort vieler Deutscher in Bezug auf die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Es ist die Warnmeldung vor Risikokontakten - angesichts der aktuellen bundesweiten Inzidenz ein womöglich lebensrettender Hinweis. Aber mancher, der sich an die Corona-Regeln inklusive Maske und Abstand hält, mag sich schon fragen, warum er oder sie auf dem Smartphone in der App trotzdem eine rote Kachel sieht.

Focus.de berichtet vor diesem Hintergrund nun, dass die App bereits Mitte Februar ein Update erhalten hat, und es daran liegt. Für gewöhnlich wurde Nutzern nämlich ein rotes Warnsignal angezeigt, wenn sie für mindestens 15 Minuten mit einer infizierten Person in Kontakt waren. Andernfalls erschien in der App eine grüne Kachel, die ein „niedriges Risiko“ anzeigte.

Deutschland: Corona-Warn-App bündelt nun Risiko-Kontakte

Das neue Update kann nun jedoch offensichtlich für Verwirrung sorgen. Seit Kurzem tauche die roten Kacheln nämlich auch auf den Screens von Menschen auf, die nur mehrere „grüne“ Kontakte hatten. Der Hintergrund: Die App bündelt mehrere niedrige Risikokontakte inzwischen zu einem „erhöhten“ Risiko. Die „Risikominuten“ eines Tages werden somit zusammengerechnet. Als Fallbeispiel wird der Besuch eines Wochenmarktes genutzt, bei dem man zwar kurze und auf Abstand gehaltene, aber doch zahlreiche Kontakte hat.

Corona-Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Lockerungen

Die roten Kacheln dürften also künftig bei vielen auf dem Smartphone zu sehen sein. Am Freitag hatte der Bundestag ungeachtet hoher Infektionszahlen ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit dem Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzregeln beschlossen. Die Länder können aber in eigener Verantwortung weitergehende Corona-Auflagen für jeweils auszurufende „Hotspots“ beschließen, was sie aber - auch wegen unbestimmter Gesetzesformulierungen - als unpraktikabel und rechtlich schwierig ansehen.

Indes ergab eine Umfrage, dass rund zwei Drittel (64 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Corona-Lockerungen ab dem 20. März für verfrüht halten. Das ermittelte das Forsa-Institut im Auftrag von RTL/ntv. Ein Drittel (34 Prozent) findet die Aufhebung der Maßnahmen den Angaben zufolge richtig. Die restlichen Befragten antworteten demnach mit „weiß nicht“ oder machten keine Angabe. Die Forsa-Umfrage wurde vor den Beratungen in Bundestag und Bundesrat durchgeführt. (frs mit Material von dpa und AFP)