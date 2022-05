Corona-Welle scheint abzuflachen: RKI meldet sprunghaft sinkende Inzidenz

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Das RKI meldet die aktuellen Corona-Fallzahlen. © Jonas Walzberg/dpa

Erneut meldet das RKI eine stark sinkende Inzidenz, auch die Zahl der Neuinfektionen liegt unter dem Wert der Vorwoche. Folgt nun ein entspannter Corona-Sommer?

Berlin - Die Corona-Welle in Deutschland scheint langsam aber sicher abzuflachen, erneut meldet das Robert Koch-Institut eine stark absinkende bundesweite Inzidenz. Ein vollständiges Bild dürften die aktuellen Infektionszahlen jedoch noch nicht abbilden.

Corona-Welle schwappt immer langsamer über Deutschland - RKI meldet sprunghaft sinkende Inzidenz

Wie das Robert Koch-Institut am Freitag, 29. April 2022, mitteilt, sinkt der bundesweite Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner und Woche auf 758,5. Zum Vergleich: noch am Vortag hatte der Wert bei 826,0 gelegen, in der Vorwoche bei 733,4 und im Vormonat bei 1703,3. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter.

So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben. Trends zu den Fallzahlen in der Woche nach Ostern lassen sich laut RKI wegen der Feiertage und der Ferien nur eingeschränkt bewerten. Der Gipfel der aktuellen Welle sei jedoch klar überschritten. Dennoch habe es noch sehr viele Infektionen gegeben.

Corona in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen unter dem Wert der Vorwoche

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 101.610 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus Zahlen von Freitagmorgen hervorgeht. In der Vorwoche lag der Wert der Neuinfektionen bei 161.718 Ansteckungen. Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 214 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 289 Todesfälle. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen kam es vielerorts zum Ende der Maskenpflicht. Die gilt nur noch in Ausnahmefällen. Eine Gefahr? Virologe Streeck beruhigt.