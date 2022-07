Droht die nächste Corona-Welle? Modellrechnung zeigt eindeutige Herbst-Prognose

Von: Lukas Einkammerer

Die Corona-Pandemie lässt auch diesen Sommer nicht ab. Experten haben nun eine Einschätzung getroffen, wie sich das Virus im Herbst und Winter entwickeln könnte.

Berlin – Mehr als zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist auch diesen Sommer noch kein Ende in Sicht. Das Coronavirus breitet sich rasend schnell aus und sorgt weltweit weiterhin für hohe Infektionszahlen. Hierzulande meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) zuletzt 564.397 Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Zwar kann Deutschland eine beachtliche Impfquote von knapp 76 Prozent verzeichnen, doch wie steht es um die Immunisierung? Dazu haben Corona-Experten nun ein Modell veröffentlicht, das eine eher durchwachsene Vorhersage für die kommenden Monate macht.

Corona-Prognose für den Sommer: Großteil der Bevölkerung bereits immunisiert

Die gute Nachricht: Laut der Modellrechnung, die ein Forscherteam der Technischen Universität Berlin für die kommenden Monate konzipiert hat, ist ein Großteil der Bevölkerung bereits immunisiert. Wie Sebastian Alexander Müller und Kai Nagel, zwei der beteiligten Wissenschaftler, gegenüber der Rheinischen Post erklärten, sei diese Entwicklung sowohl auf Impfungen als auch auf Infektionen und eine Kombination der beiden zurückzuführen.

Eine Überlastung des Gesundheitssystems schließen die Experten derzeit aus – dennoch warnen sie vor der andauernden Gefahr, die das Coronavirus darstellt. „Individuell birgt jede Infektion das Risiko eines schweren Verlaufs beziehungsweise Long Covid“, warnen Müller und Nagel, „und dieses Risiko scheint nach bisherigen Daten auch mit jeder Infektion erneut aufzutreten“. Trotz hoher Immunisierung ist also weiterhin Vorsicht geboten.

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland derzeit stark an. Laut Experten soll sich die Situation in den kommenden Wochen zwar verbessern, im Herbst möglicherweise jedoch wieder verschlechtern. © dpa/Marijan Murat

Corona-Prognose für den Sommer: Infektionszahlen sollen in den Ferien zurückgehen - und dann wieder steigen

Mit dem Beginn der Sommerferien stellen sich viele bestimmt die Frage, inwiefern sich die Pandemie auf den Familienurlaub oder sonstige Sommerpläne auswirkt. Das Modell von Sebastian Alexander Müller, Kai Nagel und ihren Kollegen macht in der Hinsicht tatsächlich ein wenig Hoffnung. Denn während der Ferien sei laut der beiden Experten mit einer Abnahme der aktuellen Corona-Welle zu rechnen, bedingt vor allem durch einen Rückgang der Infektionszahlen in der Schule und am Arbeitsplatz.

Auch wenn die kommenden Wochen etwas entspannter werden, könnte sich das jedoch schon bald wieder ändern. Denn laut Müller und Nagel dürfte das Ferienende und die damit verbundene Rückkehr in die Büros und Klassenzimmer einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen mit sich bringen. „Bleibt es bei den aktuellen Maßnahmen, werden wir laut unserem Modell auch im Herbst und Winter sehr hohe Infektionszahlen haben“, warnen die Wissenschaftler. (le)

