Wie hoch ist die Corona-Dunkelziffer wirklich? RKI-Studie soll zentrale Erkenntnisse für den Herbst liefern

Von: Jonas Raab

Teilen

Unter all diesen Menschen hatte in den vergangenen zwei Jahren bestimmt jemand Corona, ohne es zu merken. Die Dunkelziffer ist die große Unbekannte der Pandemie. © Arnulf Hettrich/imago

Die Corona-Zahlen schnellen derzeit in die Höhe, doch erfasst werden längst nicht alle Infektionen. Das RKI klärt aktuell, wie gut Deutschland tatsächlich immunisiert ist.

Berlin - Die Corona-Pandemie ist eine Krise der Zahlen. Seit März 2020 beschäftigen uns die verschiedensten Werte: Wie hoch ist die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz? Wie sehen die Prognosen der Mathematiker aus? Wie hoch ist die Impfquote? Berechnen konnte man immer vieles, nur eine entscheidende Frage blieb immer unbeantwortet: Wie viele Deutsche sind tatsächlich gegen Corona immunisiert?

Genau das will das Robert Koch Institut (RKI) seit November 2021 herausfinden. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und weiteren Organisationen gab das RKI damals die Studie „Leben in Deutschland – CoronaMonitoring 2021“ in Auftrag. Mehr als 28.000 Personen ab 14 Jahren wurden nach RKI-Angaben aus dem vergangenen November zur Teilnahme an der zweiten Erhebungswelle der Studie eingeladen.

Neue Studie: RKI lässt klären, wie gut oder schlecht Deutschland vor Corona geschützt ist

Die Frage, die das RKI in seiner Studie klären will: Wie viele Menschen in Deutschland sind bereits aufgrund einer (vielleicht unentdeckte) Corona-Infektion und/oder durch Impfung vor einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf geschützt? Mit den Erkenntnissen kann man sich der Infektions-Dunkelziffer annähern. Zudem sollen die Studienergebnisse unter anderem weitere Einblicke in die Corona-Krankheitsverläufe, die psychische Belastung durch die Pandemie und die Bereitschaft zur Impfung geben.

Den Teilnehmern der Studie wurde eine kleine Menge Blut aus dem Finger entnommen und anschließend auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht. „Anhand der Ergebnisse lässt sich abschätzen, wie viele Menschen in Deutschland Kontakt mit dem Virus hatten, auch wenn die Infektion unerkannt blieb“, erklärte das RKI im November 2021. Weiterhin seien Aussagen möglich, bei wie vielen Menschen nach einer Impfung Antikörper vorhanden seien.

Wie steht es um Deutschlands Corona-Immunisierung? RKI-Studie soll Antworten geben

Die Ergebnisse der Studie kündigte das RKI Ende vergangenen Jahres für das erste Halbjahr 2022 an. Wie die Bild berichtet, ist die Datenerhebung der Studie seit Ende Februar abgeschlossen. Seitdem werden die Ergebnisse ausgewertet. „Die Veröffentlichung erster Ergebnisse ist für Ende des zweiten Quartals 2022 eingeplant“, zitiert das Boulevardblatt eine RKI-Sprecherin.

Lesen Sie auch Corona in Deutschland: RKI meldet neue Höchstwerte - Intensivmediziner warnt Der Frühling kommt – Corona ist dann vorbei? Schön wäre es. Die Inzidenz ist hoch wie nie. Alle Infos und Entwicklungen zum Thema Corona in Deutschland im News-Ticker. Corona in Deutschland: RKI meldet neue Höchstwerte - Intensivmediziner warnt Kein Freedom-Day in Sicht: Doch diese Lockerungen treten ab dem 20. März in Kraft Ab dem 20. März gibt es zahlreiche Lockerungen in der Corona-Pandemie. Noch ist es nicht der erwartete Freedom Day. Doch darauf können sich die Menschen freuen. Kein Freedom-Day in Sicht: Doch diese Lockerungen treten ab dem 20. März in Kraft

Der Ergebnisse, die das RKI im Sommer präsentieren wird, sollen auch dabei helfen, die Situation im kommenden Herbst besser einschätzen zu können – und so der Politik eine bessere Basis für Maßnahmen bieten zu können. (jo)