Viele Schüler rechnen heute mit seiner Hilfe: Der Mathe-Retter aus dem Internet

Von: Dirk Walter

Daniel Jung ist bekannt für seine Youtube-Videos, in denen er Mathe erklärt und die für viele Schüler Retter in der Not sind. © Marcus Schlaf

Mathematik ist für viele Schüler nicht gerade Lieblingsfach Nr. 1. Daniel Jung hilft, via Youtube. Der Mathe-Profi erklärt in seinen Videos die Welt der Formeln - mit großem Erfolg.

Mathe-Ass, Mathe-Genie, Deutschlands Mathe-Helfer Nr. 1: Daniel Jung (41, ledig, keine Kinder) ist der Retter vieler Schüler, weil er in seinen knapp 3200 Youtube-Videos mit mittlerweile 895 000 Followern -Parabeln und Funktionen so erklärt, dass sie auch mathematische Analphabeten verstehen. Jetzt hat Jung mit seinem Co-Autor Axel Täubert ein Kinderbuch geschrieben. Ein Gespräch darüber, wie Schule besser werden könnte.

Youtube-Star Daniel Jung ist kein Lehrer

Herr Jung, Sie sind Lehrer.

Daniel Jung: Nein.

Nicht?

Jung: Es ist Definitionssache. Ich bin nicht an einer Schule oder Uni tätig. Ich habe tatsächlich ein Lehramts-Studium an der Uni Köln, dann in Wuppertal begonnen, allerdings nie beendet.

Warum?

Jung: Irgendwie habe ich mich in der Gründerecke wohler gefühlt als an der Uni. Ich habe mich digital ausprobiert.

Axel Täubert: Daniel hat nie in der Schule unterrichtet, aber wahrscheinlich mehr Schüler erreicht als jeder Lehrer.

Daniel Jung hat mit seinen Filmen im Netz fast eine Million Abonnenten

Dann kam Youtube.

Jung: Ja. Damals gingen die ersten Katzenvideos viral. Und Schminkvideos. Ich habe halt Erklärvideos mit Mathe-Inhalten veröffentlicht. 2011 war das.

Um was ging es?

Jung: Um Matrixrechnungen.

Oh. Nächstes Thema.

Jung: (lacht) Ja, das Video ist auch furchtbar. Gelbstich, schlechter Ton, ich im Tennishemd. Mittlerweile ist alles ganz anders, aber die Grundidee ist gleich geblieben: Ich wollte nicht eineinhalb Stunden reden, sondern kurze Einheiten machen. So nach dem Motto: Erzähl mir einfach in fünf Minuten - was ist ein Bruch?

Ich habe viel ausprobiert. Der Traum war ein eigenes Youtube aus Deutschland. Aber Gründer scheitern auch mal.

Youtube ist unschlagbar?

Täubert: Für viele ist das der Start, das erste Standbein. Daraus entwickeln sich dann oft andere Erlösquellen. Das wollen wir auch mit dem Buch zeigen.

Meine Vision wäre ein Tag Schule pro Woche ganz ohne Lehrplan

Um was geht es im Buch?

Jung: Es hat gewisse autobiografische Züge, man findet meine Geschichte wieder. Es geht um eine Schülergang, die Probleme mit dem Stoff hat und Lernvideos erstellt, dazu eine App, und dann nehmen sie an einem Gründerwettbewerb teil. Und dann stellen sich gleich neue Fragen.

Welche?

Jung: Wie monitarisiere ich? Was ist ein Businessplan? Wie pitche ich richtig, wie stelle ich also kurz und knapp die Geschäftsidee vor? Das wird in Jugendsprache erklärt. Es ist für Kids ab zehn Jahren - aber auch meine Mutter hat gesagt, sie hat was über Start-ups gelernt. Gründen ist ja zeitlos und für alle Altersgruppen interessant. Nicht jeder muss gründen, aber die Fähigkeiten zu besitzen, kann wertvoll sein.

Daniel Jung und Axel Täubert veröffentlichten jetzt ein Kinderbuch

Sollen jetzt alle Kinder ein Unternehmen gründen?

Jung: Nein. Aber die Fähigkeiten, so zu denken, das sollte vielleicht dazugehören.

Täubert: Es geht auch darum, die Option des Gründens mal aufzuzeigen, gerade Kindern, die in unternehmerfernen Familien aufwachsen. Es muss ja nicht jeder ein Start-up gründen. Aber vielleicht einen Handwerksbetrieb.

Sie sind mit Ihren Mathe-Videos erfolgreich. Gibt es eigentlich auch Daniel Jungs für Biologie oder Physik?

Jung: Ja, die gibt es. Seit der Corona-Zeit hat sich so etwas wie eine Education Creator Economy etabliert. Also Lehrer, die zu einer Art Daniel Jung für ihr Fach geworden sind und Videos produzieren. Eine neue Welle sind die Finfluencer. Leute, die Wissen zu Finanzen, Steuern, Investment anbieten. Auf Tictoc, Instagram, aber auch mit Podcasts. Das ist ja ein riesiges Thema: Was lernen wir in der Schule? Vier Fremdsprachen - aber eben nicht, worauf man bei einem Mietvertrag achten muss.

Ihr erfolgreichstes Video?

Jung: Eine Parabel-Übersicht. Das ist Schulstoff, der sich ab der 8. Klasse aufwärts bis obenhin durchzieht. Themen zur Künstlichen Intelligenz werden aber aufholen. Ich muss mich immer wieder neu erfinden.

Wie weit geht Ihr Wissen?

Jung: Mir schreiben auch Doktoranden, dass ich ihnen bei ihrem Abschluss geholfen habe.

Sind Sie ein Mathe-Genie?

Jung: Selbstbezeichnungen sind schwierig. Aber vielleicht bin ich ein ganz guter Mathe-Didakt, der in kurzen Lerneinheiten die komplexe Mathematik so erklärt, dass man sie versteht. Es ist halt auch so: Das Video kann man sich so oft anschauen, wie man will. Keiner sagt: Das war eine dumme Frage. Oder: Du bist blöd.

Daniel Jung: „Mathematik ist auch das Erkennen von Strukturen und Mustern“

Warum ist Mathe das Hassfach so vieler Schüler?

Jung: Mathematik ist nicht nur Rechnen und das richtige Ergebnis hinschreiben, sondern ein Erkennen von Strukturen und Mustern. Das macht die Sache schwierig. Sehr viel Anwendungstheorie. Mathematik ist Alltag in unserem Leben.

Jungs tun sich leichter als Mädchen in Mathematik, heißt es. Warum ist das so?

Jung: Da spiegeln sich wohl tradierte Rollenbilder wider. Wenn ich schon als Kind höre, das ist eh nur was für Jungs, dann resigniere ich vielleicht als Mädchen. Das zieht sich dann durch bis in die Schulbücher, wo teilweise nur die männlichen Schüler als Mathe-Genies dargestellt werden.

Täubert: In unserem Buch ist übrigens das Mädchen das Mathe-Genie. Es sind vier Charaktere, die sich ergänzen: Wir haben einen lauten Typen, der ist der Verkäufer. Wir haben jemanden, der ist der Macher, der CEO im Start-up, der immer jemanden kennt, der helfen kann. Und die Nele, das zweite Mädchen, ist die Streberin, die Zielstrebige. Das ist auch das Geheimnis von Start-ups, dass die Gründerteams möglicht komplementär sind. Weder vier Programmierer noch vier Business-Kasper bringen es, sondern die Mischung macht’s.

Nachhilfelehrer sind nach Ihrer Idee eigentlich überflüssig?

Jung: Im Prinzip erspart man sich nur Zeit, wenn man Nachhilfelehrer engagiert. Denn alles an Inhalten - auch Menschen, die kostenfrei helfen - gibt es.

Mathe-Genie Jung: „Youtube ist derzeit die beste Lösung“

Sie finanzieren sich über Klickzahlen und Werbevideos, die Youtube automatisch aufspielt?

Jung: Richtig. Ich arbeite aber an einer werbefreien Lösung, einer neuen Plattform. Youtube ist derzeit die beste Lösung. Die Plattform bietet eine hohe Auffindbarkeit.

Herr Jung, ist der normale Lehrer vor der Klasse ersetzbar?

Jung: Nein. Nur die Rolle wird sich ändern. Eine Lehrkraft sollte nicht rezeptartig Wissen von einem Kopf in den anderen transferieren. Sondern motivieren, neue Dinge anzupacken. Die besten Lehrer sind vielleicht fachlich gar nicht die Genies. Aber sie können vermitteln. Der Lehrer wird zum Animateur.

Ihre Vision von Schule ist …?

Jung: … ein Tag pro Woche ohne Lehrplan. Dagegen gibt es immer dieselben ermüdenden Einwände: Können wir nicht machen, Klausuren stehen an, wichtiger Schulstoff … Corona ist da auch eine verpasste Chance. Da hätten wir eigentlich 45 000 Schulen umkrempeln müssen - bei der Ausstattung und bei der Wissensvermittlung. Irgendwie hat es sich leider wieder so eingedümpelt. Jetzt kommt ChatGPT - und wieder herrscht Panik unter den Schulpolitikern. Meine Vision wäre, KI-unterstützt Freiräume zu schaffen für diesen freien Tag, an dem man Neues angehen kann.

Interview: Dirk Walter

Darum geht es in dem Buch

Nele, Mehmet, Carl und Aliyah sind vier Schüler, die am Wettbewerb „Jugend gründet“ teilnehmen - und zwar mit einer selbst entwickelten Nachhilfe-App, dem Classroom-Coach. Das geht nicht ohne Diskussionen und auch kleineren Pannen ab, doch am Ende belegt die Start-up-Gang tatsächlich den ersten Platz.

„Auch du kannst ein Gründer sein!“ - das ist die Botschaft, die das kurzweilig und locker geschriebene Buch vermittelt. Es wendet sich an Schüler ab zehn Jahren. Obwohl es nahelag, widerstand Daniel Jung der Versuchung, den Leser mit den Mathe-Formeln zu piesacken.

Daniel Jung/Axel Täubert: Der Classroom-Coach. Eine Lern-App stellt die Schule auf den Kopf, erschienen im Karibu Verlag, 14,99 Euro, 176 Seiten.