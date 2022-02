Deutsches Gericht verurteilt Impfpass-Fälscher erstmals zu Freiheitsstrafe

Wegen gefälschtem Impfpass: Erstmals Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt. © Axel Bueckert/Imago

Das Amtsgericht in Landstuhl verurteilte nun erstmals einen Impfpass-Fälscher zu einer Freiheitsstrafe. Ein Urteil mit Signalwirkung.

Hamburg/Landstuhl – Der Weg aus der Coronavirus-Pandemie führt laut Politiker und Virologen hierzulande nur über die Impfung. Noch ist die Impflücke in Deutschland aber zu groß. Gerade in den vulnerablen Gruppen müssten noch mehr Menschen sich impfen lassen. Die Regeln sind streng. Wer nicht geimpft ist, kann kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Weil das aber viele auch ohne Impfung weiterhin tun wollen, besorgen sie sich einen gefälschten Impfpass. Doch das kann im schlimmsten Falle im Gefängnis enden. Nun hat erstmals ein deutsches Gericht einen Familienvater wegen gefälschtem Impfpass zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Viele, die den Weg in die persönliche Freiheit nicht über einen gefälschten Impfpass gehen wollen, stecken sich freiwillig mit dem Coronavirus an, doch auch das ist laut Virologen eine „absurde" Idee.