Bundesweite Badeunfälle: Hitze-Wochenende fordert zahlreiche Tote – DLRG mit deutlicher Warnung

Zahlreiche Badeunfälle in Deutschland überschatten das Hitze-Wochenende. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt explizit vor den Gefahren sommerlichen Freizeitvergnügens.

München – Die Hitzewelle, die Deutschland derzeit zu schaffen macht, forderte am Wochenende (18./19. Juni 2022) bisher einige Todesopfer. Bundesweit ereigneten sich zahlreiche Badeunfälle, wie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa mitteilen.

Hitze in Deutschland: Badeunfälle in Berlin, Stuttgart, Hürth und Darmstadt enden tödlich

Bei den gegenwärtigen Temperaturen zieht es viele Menschen an Flüsse oder Badeseen, um sich abzukühlen und zu erfrischen. Leider kam es dabei am Samstag, 18. Juni, zu mehreren Unfällen, die tödlich endeten. In Berlin wurde ein, in den Abendstunden am Weißen See als vermisst gemeldeter 17-Jähriger von den verständigten Rettungskräften nach etwa 20-minütiger Suche leblos im Wasser entdeckt. Umgehende Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Auch ein 59-Jähriger konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Berliner Flughafensee geborgen werden. Tauchern gelang es zwar, den im Wasser treibenden Mann relativ schnell aufzufinden, jedoch kam die Hilfe zu spät, da der Betroffene - offenbar von anderen Badegästen unbemerkt - mutmaßlich bereits mehrere Stunden vorher untergegangen war.

Im nordrhein-westfälischen Hürth kam ein 18-Jähriger in einem Strandbad an einem Badesee ums Leben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, ging der junge Mann am Samstagnachmittag beim Schwimmen unter. Feuerwehr und Rettungstaucher fanden ihn erst zirka eine Stunde später und konnten ihn noch erfolgreich wiederbeleben; allerdings starb der 18-Jährige nach Angaben der Behörden später in einem Krankenhaus.

Ein 50 Jahre alter Mann überlebte am Samstagnachmittag seinen Sprung in den Stuttgarter Neckar nicht. Wie die Polizei mitteilte, habe er nach Zeugenaussagen in der Nähe der Wilhelmsbrücke mit einem Bekannten Alkohol konsumiert und war dann unvermittelt in den Fluss gesprungen. Nach halbstündiger Suche konnte der Mann geborgen werden und verstarb nach erfolgloser Reanimation im Krankenhaus. Auch einem 28-Jährigen aus Darmstadt, der am Freitag bei Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) in den Rhein gestiegen und kurz danach untergegangen sein soll, wurde das Wasser zum Verhängnis. Die Suche nach dem, als vermisst Gemeldeten, an der zwei Feuerwehrtaucher, ein Polizeihubschrauber und mehrere Boote beteiligt waren, endete am Samstagabend in Höhe Mainz/Wiesbaden, wo die Leiche des 28-Jährigen geborgen wurde.

Hitzewelle: Bundesweite Badeunfälle - Vermisstenmeldung in Mengerskirchen

Bei Mengerskirchen (Kreis Limburg-Weilburg) fehlt des Weiteren immer noch jede Spur eines 79 Jahre alten Rentners, der am Donnerstag, 16. Juni, in Begleitung seines Sohnes beim Schwimmen in einem Waldsee (Ortsteil Probbach) unter Wasser geraten war. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt. Der See wurde abgesperrt, die Suche dauere an, so ein Polizeisprecher.

Hitzewelle fordert Todesopfer: DLRG warnt dringend vor Gefahren beim Baden

Die DLRG warnt, wie in jedem Jahr bei gutem Wetter, eindringlich vor den Gefahren des Badens in Seen und Flüssen. Schwimmer würden die Strömungen überschätzen, im Ernstfall in Panik verfallen und dadurch unter Wasser geraten. „Ein größerer Teil der Ertrinkungsunfälle passiert in den älteren Semestern, die jetzt auch ein bis zwei Jahre aus der Übung sind“, so Markus Rojahn von der Wasserwacht am Penzinger Baggersee bereits 2021 gegenüber dem BR. Schwimmer seien durch die Corona-Beschränkungen der letzten Jahre aus der Übung, sie sollten „nicht gleich die Strecken [...] versuchen“, die sie vor der Pandemie bewältigt hätten.

„Der Appell ist: Es langsam angehen lassen [...] und, klar: Auf Groß und auf Klein aufpassen.“ Intensiviert werde die Problematik durch die fehlende Ausbildung von Schwimmanfängern. Die Pandemie habe ganze Jahrgänge produziert, „die nicht mehr wirklich gut schwimmen lernen oder es nicht mehr vertiefen konnten“.

Daneben ist anzumerken, dass gerade der Konsum von Alkohol, das Missachten von Badeverbotsschildern und das Ignorieren von Warnungen das Risiko von Unglücksfällen beim Baden erhöhen. Auch die Auswirkungen auf den Kreislauf, die der Wechsel von der Hitze in das kühle Nass im Körper provoziert, sind nicht zu unterschätzen. (askl)