Erneut viele tote Fische in der Oder: Fund wurde nicht gemeldet – Sorge vor neuer Katastrophe wächst

Von: Momir Takac

Teilen

In der Oder in Polen sind erneut viele tote Fische entdeckt worden. In Deutschland wächst die Sorge, dass es wieder zu einer Umweltkatastrophe kommen könnte.

Warschau/Berlin – In der Oder sind wieder zahlreiche tote Fische entdeckt worden. Die Kadaver brachten dpa-Informationen zufolge rund 450 Kilogramm auf die Waage. Die toten Tiere sind in Seitenkanälen des Flusses in Polen gefunden worden. Das Umweltministerium in Warschau berief einen Krisenstab ein.

Erst im vergangenen August hatte es in der Oder ein massenhaftes Fischsterben gegeben, das einer Umweltkatastrophe gleichkam, und für Spannungen zwischen Deutschland und Polen gesorgt hatte. Diese könnten jetzt wieder zunehmen. Denn Warschau meldete den neuerlichen Fund toter Fische im Gleiwitzer- und Kedzierzyn-Kanal bislang nicht, teilte das Bundesministerium für Umwelt mit.

Wieder viele tote Fische in der Oder: Polen verschweigt Fund - Sorge in Deutschland wächst

Nach dem Internationalen Warn- und Alarmplan für die Oder gebe es Meldungen, wenn grenzüberschreitende Auswirkungen eintreten könnten. „Das entscheidet der Staat, der melden müsste.“ Die Gefahr sah Polen offenbar bislang nicht. Während polnische Behörden in den betroffenen Kanälen die giftige Goldalge nachwiesen, fanden sie darauf im Unterlauf der Oder keine Hinweise. Fachleuten zufolge war die Algenart im August 2022 mitverantwortlich für den Tod mehrerer Hundert Tonnen Fische.

Droht eine Umweltkatastrophe wie im August 2022? In der Oder sind erneut viele tote Fische entdeckt worden. (Archivbild) © picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Entsprechend besorgt äußerte sich jetzt Bundesumweltministern Steffi Lemke. „Polen ist aufgefordert, die Einleitungen in die Oder zu reduzieren“, teilte die Grünen-Politikerin nach dem Bekanntwerden mit. „Noch sind die Fischsterben ein ganzes Stück von der Grenze zu Deutschland entfernt, aber es besteht die Sorge vor einem ähnlichen Szenario wie im letzten Sommer“, ergänzte eine Sprecherin ihres Ministeriums.

Tote Fische in der Oder in Polen: Nachbarland sagt Deutschland Zusammenarbeit zu

„Wir sind extrem besorgt“, sagte auch der Leiter des Nationalparks Unteres Odertal im Nordosten Brandenburgs, Dirk Treichel. Er wies aber auch darauf hin, dass bislang keine toten Fische im Nationalpark festgestellt wurden. Im April hatte Lemke gesagt, sie vermute, dass die polnische Bergbauindustrie für die Salzeinleitungen verantwortlich sei. Die Ministerin wies darauf hin, dass die Zuständigkeiten vor allem bei Polen und den betroffenen Bundesländern liegen.

Bei einem Treffen mit Polens Umweltministerin Anna Moskwa am 7. Juni in Slubice hatte Lemke für eine engere deutsch-polnische Zusammenarbeit zur Schaffung eines Frühwarnsystems und für weniger Salzeinleitungen in Polen geworben. Die polnische Seite habe weitere Zusammenarbeit zugesagt, teilte die Sprecherin des Bundesumweltministeriums nach dem neuerlichen Fund toter Fische in der Oder mit. Wassergenehmigungen in Polen würden überprüft, illegale Einleitungen seien gestoppt worden. (mt/dpa)