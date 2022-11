Totale Mondfinsternis im November 2022: Wann und wo ist das Himmelsspektakel heute zu sehen?

Von: Magdalena von Zumbusch

Es ist ein beeindruckendes Himmelsereignis, das sich im November ereignen wird. Wo Sie die totale Mondfinsternis 2022 sehen können und alle wichtigen Fakten im Überblick.

München - Die zweite der beiden totalen Mondfinsternisse des Jahres 2022 findet am 8. November statt. Wir haben für Sie zusammengefasst, wie eine Mondfinsternis entsteht und wo Sie den verdunkelten Mond im November beobachten können.

Mondfinsternis am 8. November 2022: Wie entsteht eine Mondfinsternis?

Für alle, die sich mit dem Weltall und seinen Phänomenen nicht so häufig beschäftigen eine kurze Erklärung: Eine Mondfinsternis entsteht, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt. Dabei wandert der Mond durch den Schatten der Erde und wird für wenige Stunden verfinstert. Je nachdem, ob der Mond durch den Kern- oder nur den Halbschatten der Erde zieht, kommt es zu einer totalen oder einer partiellen Mondfinsternis. Die längste partielle Mondfinsternis des Jahrtausends gab es übrigens im vergangenen November.

Wichtig ist: Eine Mondfinsternis gibt es immer nur bei Vollmond, wenn der Mond - von der Sonne aus gesehen - hinter der Erde vorbeizieht. Kreuzt die Mondbahn zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn, liegen Sonne, Erde und Mond genau auf einer Achse und der Vollmond gerät in den Schatten der Erde - dann sieht man von der Erde aus den Mond nicht mehr oder nur noch schlecht. Aus Sicht des Mondes schiebt sich übrigens die Erde vor die Sonnenscheibe - vom Mond aus gesehen gibt es also zeitgleich eine Sonnenfinsternis.

Beste Sicht auf das Himmelsphänomen: Mondfinsternisse ziehen die Menschen in ihren Bann. © Matthias Balk/dpa

Die zweite Mondfinsternis 2022: Von wo aus Sie den Mond sehen können.

Die Mondfinsternis lässt sich am Abend des 8. November früher oder später von jedem Ort der Nachtseite der Erde beobachten, wie timeanddate.de berichtet. Die Hauptphase der Finsternis beginnt um 10.16 Uhr zur Ortszeit Berlin und endet um 11.41 Uhr - auf den Erdteilen, von denen aus sich die Finsternis beobachten lässt, also in der ersten Nachthälfte: Um diese Zeit lässt sich die Finsternis im östlichen Asien, in Australien, im Pazifik und im westlichen Nordamerika als totale Mondfinsternis beobachten, außerdem auf Spitzbergen, einem norwegischen Insel-Archipel zwischen dem Festland Norwegens und dem Nordpol.

Von 8.02 Uhr bis 13.56 Uhr dauert die Finsternis insgesamt an, das heißt in diesem Zeitrahmen ist von von Teilen der genannten Gebiete aus von der Finsternis etwas zu bemerken, also jedenfalls schon oder noch ein Teil des Mondes verdunkelt (es herrscht dann eine partielle Mondfinsternis). In Island kann man bei Monduntergang die erste partielle Phase, in Lappland bei Mondaufgang die zweite partielle Phase verfolgen; allerdings steht der Mond dort jeweils in unmittelbarer Horizontnähe am fast taghellen Himmel. Erst im Oktober war eine Sonnenfinsternis über Deutschland zu sehen.