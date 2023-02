Arm aber sexy?

Welches ist das freundlichste Bundesland? Diese Umfrage eines Reiseportals sorgt für deutliche Meinungen. Vor allem um Berlin wird diskutiert.

Berlin – Die Bundesländer Deutschlands sind alle unterschiedlich. Sowohl in der Natur, dem Charme, als auch der Kultur unterscheiden sie sich teilweise stark. Das Reiseportal Travelbook hat seine Leser im Januar abstimmen lassen. Welches Bundesland ist das freundlichste? Der letzte Platz lässt dementsprechend natürlich Rückschlüsse auf das unfreundlichste Land zu. Und das regt Diskussionen an.

Das unfreundlichste Bundesland: Berlin bildet das Schlusslicht

Welches ist nun das unfreundlichste Bundesland? Mehr als 50.000 Abstimmungen zählte das Portal. Gerade einmal 851 davon erhielt Berlin und bildet damit das funkelnde Schlusslicht. Bremen und Brandenburg kommen mit ebenfalls weniger als 1000 Stimmen etwa genauso schlecht weg.

„‚Arm aber sexy‘? Tja, das Ergebnis einer Umfrage unter 50 tausend Teilnehmern sollte da ernüchtern: Berlin unfreundlichstes Bundesland“, kommentiert ein User auf Twitter. Muss der berühmte Spruch des ehemaligen Bürgermeisters Berlins, Klaus Wowereit, etwa noch einmal überdacht werden?

Das Ergebnis erhält durchaus Zustimmung. „Mit Berlin auf dem letzten Platz bin selbst ich als Berliner zu 100 Prozent einverstanden“, kommentiert ein Leser auf Facebook. „Aber dass alle ostdeutschen Bundesländer auf den hintersten Plätzen landen, ist absolut lächerlich - ist das Gegenteil doch eher die Wahrheit“, beschwert er sich allerdings.

Das freundlichste Bundesland: Der Süden hat die Nase vorn – „immer noch die Bayern das unfreundlichste Volk“

Nach den letzten Plätzen stellt sich natürlich auch die Frage: Welche Bundesländer gewinnen das Rennen um die freundlichen ersten Plätze? Der Süden Deutschlands. Bayern, das auch mit seinen Sehenswürdigkeiten nicht geizt, führt mit über 9900 Stimmen und damit 19 Prozent der Votings das Rennen an. Dahinter folgt direkt Baden-Württemberg. Ein Fakt, der dem ein oder anderen Leser schon mal schlucken lässt. „Meiner Meinung nach sind immer noch die Bayern das unfreundlichste Volk“, macht ein Leser deutlich. „Das freundlichste ist meiner Meinung nach Schleswig-Holstein“, schreibt er weiter. Schleswig-Holstein belegt einen stolzen Platz vier.

Die Platzierungen im Überblick:

Platz 1 Bayern 9970 Stimmen Platz 2 Baden-Württemberg 6748 Stimmen Platz 3 Nordrhein-Westfalen 5014 Stimmen Platz 4 Schleswig-Holstein 4970 Stimmen Platz 5 Niedersachsen 3573 Stimmen Platz 6 Rheinland-Pfalz 3373 Stimmen Platz 7 Sachsen 3273 Stimmen Platz 8 Hessen 2851 Stimmen Platz 9 Hamburg 2382 Stimmen Platz 10 Saarland 1967 Stimmen Platz 11 Thüringen 1941 Stimmen Platz 12 Mecklenburg-Vorpommern 1866 Stimmen Platz 13 Sachsen-Anhalt 1055 Stimmen Platz 14 Brandenburg 976 Stimmen Platz 15 Bremen 898 Stimmen Platz 16 Berlin 851 Stimmen

Die Bundesländer selbst freuen sich natürlich über die Platzierungen. „Bayern steht für Herzlichkeit, Lebensfreude und Tradition. Ausdruck dafür ist unsere gelebte Gastfreundschaft und das spüren offensichtlich auch unsere Gäste“, kommentiert Sylvia Freund von Bayern Tourismus bei Travelbook das Ergebnis. „Natürlich wissen wir, dass bei uns im Süden viele freundliche und offene Menschen leben. Wenn dies auch unsere so Gäste so wahrnehmen, ist es umso schöner“, lautet das Fazit aus Baden-Württemberg von Martin Knauer, Pressesprecher von Tourismus Baden-Württemberg. Nicht nur in der Freundlichkeit unterscheiden sich die Bundesländer scheinbar. Beim Bildungssystem soll ein Ost-Bundesland die Nase vorn haben. (chd)

