DWD-Karte zeigt: Erste Gewitter ziehen über Deutschland: Erhöhte Unwettergefahr in gleich mehreren Regionen

Von: Jennifer Lanzinger

Am Morgen ziehen die ersten Gewitter über Deutschland. © Screenshot DWD/Julian Stratenschulte/dpa (Archivfoto)

Eine Unwetter-Walze überzieht Deutschland, eine DWD-Karte zeigt am Morgen die ersten lokalen Gewitter. Am Montag muss dann mit starkem Regen und teilweise Hagel gerechnet werden.

München - Der Sommer hat sich endlich von seiner schönen Seite gezeigt, da wird das warme Wetter von Schauern und Gewittern unterbrochen. Ein Gewittertief bringt zum Anfang der Woche Abkühlung und schlechtes Wetter, ein Großteil des Landes muss sich dann auf eine erhöhte Unwettergefahr einstellen.

Bereits in der Nacht auf Montag hatten Teile der Schweiz und Frankreichs mit Schauern zu kämpfen, am Morgen soll das Unwetter dann weiter nach Deutschland ziehen. Das hatte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag vorhergesagt. Im Lauf des Montags sollen die Gewitter über Deutschland dann deutlich zunehmen. Bis zum Abend sei vor allem die Südwesthälfte des Landes betroffen, also „grob gesprochen alle Regionen westlich der Weser sowie Teile von Bayern und Thüringen“, sagte ein Meteorologe des DWD. Auf der DWD-Homepage ist unter anderem zu lesen: „Eine Gewitterstörung überquert heute den Westen und Süden Deutschlands und kommt in der Nacht in Elbnähe zum Stehen“. Demnach muss vereinzelt auch mit Hagel gerechnet werden.

Gewitter in Deutschland: Auch Hagel und Sturmböen können auftreten

Teilweise bestehe Unwettergefahr, auch Hagel und Sturmböen könnten vereinzelt auftreten. Der DWD betonte aber, dass nicht jedes Gewitter zu einem Unwetter führe. „Dort, wo sich die Gewitter aber bilden, muss mit lokalen Überflutungen sowie mit vollgelaufenen Kellern oder Unterführungen gerechnet werden“, meinte der Meteorologe. Von der Oder bis nach Schleswig-Holstein steigen die Temperaturen laut DWD auf 19 bis 24 Grad, im Rest des Landes liegen die Höchstwerte bei 23 bis 28 Grad.

Wetter in Deutschland: Unwetter überziehen das Land - Sonne lässt sich im Lauf der Woche wieder blicken

In den kommenden soll sich das Wetter dann wieder auf das Sommer-Level einpendeln, bis Dienstagmittag könnte es nach DWD-Angaben jedoch noch teilweise regnen. Sonst gibt es laut DWD überwiegend einen Mix aus Sonne, dichteren Wolken und einzelnen Schauern bei Höchstwerten zwischen 19 und 28 Grad. Noch freundlicher wird es am Mittwoch. Viel Sonne bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad seien zu erwarten. „Nur östlich der Elbe wird es mit 20 bis 24 Grad etwas weniger warm“, sagte der DWD-Meteorologe.