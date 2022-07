Extrem-Wetter: Erst Glut-Hitze, dann Starkregen mit Hagel

Von: Magdalena Fürthauer

Deutschland ächzt unter einer enormen Hitzewelle, die in den Osten des Landes weiterzieht. Die extreme Wetterlage führt mancherorts zu Waldbränden, nun folgen heftige Gewitter.

Update vom 20. Juli, 13.20 Uhr: Die extreme Hitze in Deutschland mündet laut DWD langsam aber sicher in einer extremen Unwetterlage. Von Frankreich und der Schweiz kämen „übergreifende kräftige Gewitter“. Gerade der Westen und Südwesten, in dem es heute etwas weniger heiß werden soll als gestern, sei demnach betroffen. Gewitter mit Starkregen, schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h und „größerer Hagel“ seien zu erwarten.

Insbesondere der Süden Baden-Württembergs sei von der Wetterlage heute betroffen. Dabei seien bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu erwarten. In der Nacht zu Donnerstag breiten sich die Gewitter nach Nordosten aus, so der DWD weiter. Der Schwerpunkt der Unwetter verlagere sich dann nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Nordhessen. Dort sei mehrstündiger Starkregen mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Insgesamt nähmen die Unwetter, aber auch die extreme Hitze am Donnerstag ab.

Gewitter wie dieses Ende Juni in Stuttgart dürften auch heute Abend Baden-Württemberg treffen. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Nach Waldbränden und Verletzten: Hitze erreicht den Osten - sogar Gefängnisse reagieren

Erstmeldung vom 20. Juli: München - Eine enorme Hitzewelle walzt derzeit über ganz Deutschland. Manche Gebiete sind so stark betroffen, dass Mediziner mittlerweile sogar einen „nationalen Schutzplan“ fordern. Während es bereits mehrere Verletzte durch Waldbrände gibt, soll nun die Hitze in den Osten des Landes weiterziehen.

Deutschland-Wetter: Hitze erreicht den Osten

Am Dienstag wurde in Nordrhein-Westfalen die 40-Grad-Marke geknackt, und zwar in Emsdetten. Auch sonst waren die Wetterextreme überwiegend in NRW zu finden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, zieht die Hitze heute weiter Richtung Osten und könnte ebenso 40 Grad Celsius mit sich bringen.

Die Wetterlage laut DWD am Mittwoch in Deutschland:

Temperaturen: Im Süden Deutschlands bis zu 35 Grad, im Westen wird es noch wärmer mit bis zu 37 Grad. Hitzepole liegen im Nordosten des Landes, dort kommt es zwischen 38 und stellenweise wohl bis zu 40 Grad.

Gewitter: Unwetterpotenzial im äußersten Westen, das sich in der Nacht auf Donnerstag bis Niedersachsen ausbreitet.

Wind: Auffrischender Wind um Hamburg und in den Alpen möglich mit Böen bis zu 60 km/h.

Entspannung sei erst Ende der Woche in Sicht, einzelne Gewitter seien jedoch möglich. Langsam zieht das Hitze-Hoch dabei laut DWD Richtung Balkan ab.

Hitze in Deutschland: Extreme Wetterlage führt zu Waldbränden - mehrere Verletzte

Die starke Hitze macht sich insbesondere in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durch Waldbrände bemerkbar, wie es auch im Rest Europas der Fall ist. Wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilen, mussten einige Verletzte bei Löscheinsätzen in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr bestehe jedoch bei keinem.

So habe ein Feldbrand nahe Alsdorf bei Aachen auf ein Gehöft übergegriffen. Bei diesem Einsatz seien sieben Menschen zumeist leicht verletzt worden, zwei Feuerwehrleute seien ins Krankenhaus gekommen. Auch im baden-württembergischen Kronau hat nach Angaben der dortigen Feuerwehr beim Brand eines Feldes ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ebenso wie an anderen Orten sei der starke Wind das Hauptproblem gewesen, wodurch die Flammen nur noch weiter aufgepeitscht worden seien, so ein Feuerwehrsprecher.

In NRW und Baden-Württemberg sind die Feuerwehren derzeit durch Feld- und Waldbrände gefordert. © IMAGO / Agentur 54 Grad / Felix Koenig

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Mittwoch daher erneut vor der Gefahr von Waldbränden gewarnt. Hitze und extremes Wetter in ganz Deutschland seien die Auslöser. „Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann“, so Strobl.

Deutschland-Wetter: Extreme Hitze - Gefängnisse reagieren

Die enorme Hitze hat auch die Gefängnisse Berlins zu einer Reaktion gezwungen. Wie die Senatsjustizverwaltung am Mittwoch mitteilt, böten die Einrichtungen mehr Getränke, flexiblere Duschmöglichkeiten und gelockerte Verschlusszeiten für die Haftzellen. Auch zusätzliche Getränkepulver stünden für die Häftlinge bereit.

Herrschten über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 30 Grad Celsius, gebe es außerdem wöchentlich ein zusätzliches nährstoffhaltiges Getränk wie etwa Ayran, so ein Behördensprecher. Auch die Diensträume würden mit zusätzlichen Jalousien ausgestattet werden, heißt es. (mef/afp/dpa).