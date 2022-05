Wettermodell kündigt die ersten 30 Grad des Jahres an – doch Experte hat düstere Mai-Befürchtung

Von: Martina Lippl

Prachtwetter: Eine Frau genießt die Mai-Sonne auf einer Bank auf einer Promenade am Bodensee. © Imago

Der Wonnemonat Mai ist so eigentlich ganz schön gestartet. Die aktuellen Wettermodelle sind jedoch bei einer Sache alles andere als traumhaft, warnt ein Wetterexperte.

München – Beim Wetter im Mai zeichnet sich ein Vorgeschmack auf den Sommer ab. Temperaturen mit Werten bis auf 30 Grad sind nach aktuellen Berechnungen in einigen Regionen Deutschlands drin. Ob es sich um Ausreißer handelt, bleibt abzuwarten. „Es könnte auch eine Sommermöhre sein, die uns da beglückt“, betont Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Die Wärme ist eine Sache, doch beim Thema Trockenheit legt sich der Wetterexperte fest. Regen scheint für weite Teile des Landes kaum einer in Sicht. Einen Kälteeinbruch mit Blick auf die Eisheiligen schließt Meteorologe Jung mit Blick auf die Wetterlage zunächst aus.

Wetter im Mai: Wonnemonat startet mit frühlingshaften Temperaturen

„Der Mai ist da und die erste Maiwoche wird richtig schön werden. Nur im Süden gibt es jeweils ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter. Sonst lacht meist die Sonne vom Himmel“, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Zum Muttertag am 8. Mai könnten die Temperaturen sogar schon bis auf 25 Grad klettern. „Es riecht nach Wonnemonat und das sagen auch alle führenden Wettermodelle“, so der Wetterexperte.

Wetterphänomen: Wann sind die Eisheiligen 2022?

Eisige Polarluft aus dem Norden sind im Mai gefürchtet. Die Eisheiligen halten sich allerdings kaum an einen bestimmten Terminkalender. Doch die Eisheiligen zählen zu sogenannten meteorologischen Singularitäten – eine bestimmte Wetterlage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten kann. Im Norden Deutschland beginnen die Eisheiligen mit dem Namenstag von Mamertus am 11. Mai. Nach Süddeutschland dringt die Kaltluft aus dem Norden bei dieser Wetterlage später vor. Deswegen sind dort die Eisheiligen ab dem 12. Mai bedeutsam, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und so kommen der 14. Mai (Bonifatius) und der 15. Mai (Kalte Sofie) noch dazu, wohingegen der 11. Mai (Mamertus) nicht gültig sei.

11. Mai Mamertus 12. Mai Pankratius 13. Mai Servatius 14. Mai Bonifatius 15. Mai Die Kalte Sofie oder Kalte Sophia

Wetter im Mai: Düstere Aussichten in Sachen Regen

Nach dem US-Wettermodell NOAA setzt sich das trockene Wetter im Mai und im Juni fort, unterstreicht Jung. Der Frühling sei schon fast vorüber und das Regensoll deutschlandweit bisher zu 38 Prozent erfüllt. „Wenn der Mai ebenfalls sehr trocken ausfällt, dann sieht es für die Gesamtbilanz des Frühlings 2022 eher düster aus“, bilanziert der Meteorologe.

Hoch „Tim“ bestimmt das Wetter im Norden Deutschlands – so auch an diesem Montag (2. Mai). „In Hamburg gab es beispielsweise seit dem 13. April 2022 keinen Tropfen Regen mehr und es ist für die Hansestadt auch weiterhin kein Regen in Sicht“, so Jung. Das Hochdruckgebiet über Mittel-, Ost- und Westeuropa blockiert. Tiefs ziehen an Deutschland vorbei. Nur der Süden Deutschlands bleibt im Einflussbereich der breiten Tiefdruckrinne. Hier sind auch Gewitter und Schauer mit Starkregen möglich. Schon in den ersten Wetter-Trends für den Mai 2022 deutete sich keine Änderung auf diese Wetterlage ab. Doch natürlich gibt es Spielraum bei den Wettermodellen. (ml)