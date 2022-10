Wetter-Wende in Deutschland: Sommer-Comeback steht an

Auf Regen soll viel Sonne folgen

Der Herbst kann sich offenbar noch nicht so richtig entscheiden, wohin er steuern will. Auf Deutschland wartet in den nächsten Tagen Regen, aber wohl auch Sonne bei sommerlichen Temperaturen.

München - Ein durchaus bunter Wetter-Mix erwartet Deutschland rund um dieses Wochenende. Es könnten durchaus nochmal Sommergefühle aufkommen, die Sonne soll sich von ihrer besten Seite zeigen, aber für Bäume und Pflanzen ist auch einiges an Feuchtigkeit dabei. Also nichts da mit Herbst-Tristesse!

Meteorologin Adrienne Jeske von wetter.net frohlockt beim Blick auf die Wetterentwicklung: „Da kommt der Goldene Oktober nochmal bei uns vorbei.“ Ganz so schnell kommt der aber nicht in die Strümpfe. Denn der Freitag beginnt dann noch genau so, wie es sich für einen Herbsttag im Grunde gehört. „Dichte Wolken haben Deutschland fest im Griff und diese Wolken bringen immer wieder Regen, aber auch Regenschauer mit sich“, prophezeit die Wetter-Expertin.

Wetter in Deutschland am Freitag: Sonne wohl nur im Osten - ansonsten viele Wolken und Regen

Im Westen und Südwesten gehen demnach schon in der Nacht zuvor Schauer nieder, den Süden erwarte anhaltender Regen. Auch in den anderen Landesteilen würden die Wolken dominieren. Das Thermometer sollte im Süden lediglich sechs Grad anzeigen, ansonsten seien bis zu zwölf Grad möglich.

Tagsüber habe die Sonne „noch einige Chancen im Osten des Landes“, während vom Westen her Regenwolken heranziehen. Auch mit Schauern ist laut Jeske zu rechnen. Die Temperaturen sollen im Westen bis auf 13 Grad klettern, im Osten können 20 Grad erreicht werden.

Wetter in Deutschland am Wochenende: Am Sonntag sind bis zu 25 Grad möglich

Der Samstag präsentiert sich dann wahrscheinlich zweigeteilt. Im Süden gehe anhaltender Regen nieder, ansonsten seien Schauer möglich, doch es bleibe durchaus auch trocken. Die Höchstwerte erwartet Jeske zwischen 14 Grad im Westen und 21 Grad im Osten.

Den vorläufigen Höhepunkt hebt sich das Wetter aber offenbar für den letzten Tag der Woche auf. „Am Sonntag kann sich die Sonne dann immerhin auch mal im Süden behaupten“, lässt Jeske hoffen. Allerdings erwarte den Rest des Landes dichte Wolken, in der Mitte müsse auch mit Schauern gerechnet werden. Es seien bis zu 25 Grad möglich, was die Meteorologin „fast wieder richtig spätsommerlich“ nennt.

Am Montag halte sich die Wetterlage. Im Westen sollen dann bis zu 17 Grad möglich sein, im Süden 20 und im Osten sogar bis zu 26 Grad. Jeskes Prognose lautet: „Dazu hat auch wieder die Sonne einige Chancen. Ganz ohne ein paar Regentropfen werden wir aber wohl auch am Montag nicht herumkommen.“ Dieser Niederschlag ist im Norden und Westen am wahrscheinlichsten.

Sommer-Comeback in Deutschland? „Deutlich wärmere Luft“ kommt aus Südwesten heran

Die Höchstwerte, die an längst vergangene Sommertage erinnern lassen, erklärt Meteorologe Alban Burster von wetter.com mit „Hochdruckgebieten, die sich in den Mittelmeerregionen positioniert haben, und Tiefdruckgebieten auf dem Atlantik und weiter nördlich von uns“. Somit komme vom Südwesten her „deutlich wärmere Luft“ nach Deutschland.

Er vermutet die größte Wärmezone sogar im Süden. So klaffe am Samstag am Alpenrand ein „Föhnfenster“ auf, was bereits dann 21 Grad ermögliche. Am Sonntag gebe es „ab München südwärts und in Richtung Breisgau Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad“. Anscheinend bei viel Sonnenschein. Ein bisschen Sommer mitten im Herbst. (mg)

