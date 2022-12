Wärmstes Silvester seit 1961: Deutschland startet mit Rekord-Temperaturen ins Jahr 2023

Von: Nadja Zinsmeister

2023 startet mit Rekord-Temperaturen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn

In weiten Teilen Deutschlands starten Menschen mit milden Temperaturen ins neue Jahr. Es handelt sich laut dem DWD dabei um einen Rekord-Wert.

München - Milde Temperaturen statt Kälte und Schnee - das Jahr 2022 verabschiedet sich mit dem wärmsten Silvestertag in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Meteorologen erwarten selbst in die Neujahrsnacht hinein noch in weiten Teilen Deutschlands zweistellige Temperaturwerte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am 31. Dezember Rekordwerte für den Silvester-Tag gemessen. In Wielenbach in Oberbayern verzeichnete der DWD beispielsweise 20,8 Grad Celsius. In München waren es 20 Grad. Auch in Baden-Würrtemberg wurden ähnliche Temperaturen verzeichnet, so waren es in Müllheim bei Freiburg und in Ohlsbach jeweils 20,3 Grad.

Das Wetter in Deutschland an Silvester bricht damit den Rekordwert aus dem Jahr 1961. Damals wurden am 31. Dezember laut dem DWD in Müllheim 17,0 Grad Celsius gemessen. 2021 näherte sich diesem Rekordwert zwar stark an, konnte diesen mit 16,9 Grad in Freiburg im Breisgau aber nicht überbieten. 2023 hingegen bricht den Rekord nun um ganze 3 Grad. Auch in der Schweiz war es an Silvester vielerorts so warm wie noch nie an diesem Tag seit Beginn regelmäßiger Messungen.

Im Nordwesten Deutschlands soll es neben den warmen Temperaturen außerdem sehr windig sein. In den Niederlanden wurden wegen stürmischen Wetters sogar einige große Feuerwerke abgesagt, darunter eine Feuerwerksshow in Amsterdam.