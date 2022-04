Sturmtief zieht auf: DWD warnt vor schweren Sturmböen – „Wetterchaos in der ersten Aprilwoche“

Von: Martina Lippl

Teilen

Kräftiger Wind mit schweren Sturmböen bis 100 km/h und Orkanböen auf dem Brocken – DWD gibt Unwetterwarnung für weite Teile Deutschlands heraus.

Offenbach – Bitterkalt ist die erste Aprilwoche mit verbreitet Frost und Schnee gestartet. Mit der großen Kälte ist es jetzt dann eigentlich vorbei, doch das Wetter* in Deutschland wird extrem turbulent. Alarmstufe Orange! Schon für diesen Montag (4. April) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für weite Teile Deutschlands herausgegeben.

Unwetter in Deutschland: DWD warnt vor teils schweren Sturmböen bis 100 km/h

Zunächst weht der Wind schon teils sehr kräftig im Norden. Heute zieht ein Sturmtief über Südskandinavien in Richtung Baltikum. Mit einzelnen Sturmböen (Bft 9, um 80 km/h) ist vor allem über dem Osten und Nordosten Deutschlands zu rechnen. An den Küsten und in höheren Berglagen Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). In den Mittelgebirgen auf dem Brocken sind laut den DWD-Wetterexperten Orkanböen bis 120 km/h (Bft 11 bis 12) möglich. Zudem zeichnet sich am Donnerstag eine weitere Sturmlage mit Orkanböen ab. Doch dazu später.

Schles­wig-Hol­stein und Ham­burg – besonders an den Küsten teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10).

– besonders an den Küsten teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Meck­len­burg-Vor­pom­mern – schwere Sturmböen zwischen 70 und 95 km/h. Vom Darß bis nach Rügen exponiert einzelne orkanartige Böen um 105 km/h (Bft 11).

– schwere Sturmböen zwischen 70 und 95 km/h. Vom Darß bis nach Rügen exponiert einzelne orkanartige Böen um 105 km/h (Bft 11). Niedersachsen und Bremen – Sturmböen um 80 km/h (Bft 9), an der Nordsee teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Im Oberharz ab heute Mittag ab etwa 400 bis 600 Meter mäßiger Schneefall.

– Sturmböen um 80 km/h (Bft 9), an der Nordsee teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Im Oberharz ab heute Mittag ab etwa 400 bis 600 Meter mäßiger Schneefall. Ber­lin und Bran­den­burg – einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h.

– einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h. Thüringen – Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9), in Gipfellagen des Thüringer Waldes teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Schnee ab Montagabend bis Mitternacht.

– Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9), in Gipfellagen des Thüringer Waldes teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Schnee ab Montagabend bis Mitternacht. Sachsen – Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9), auf dem Fichtelberg orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) aus Südwest. Schneefall ab Montagabend bis Mitternacht.

– Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9), auf dem Fichtelberg orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) aus Südwest. Schneefall ab Montagabend bis Mitternacht. Sachsen-Anhalt – Harzumfeld teils schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), auf dem Brocken Orkanböen bis 140 km/h (Bft 12). Im Harz oberhalb 600 m ab etwa Mittag bis zum späten Abend zwischen 5 und 15 cm Neuschnee mit Verwehungen in den Hochlagen.

DWD warnt vor „unwetterartiger Dauerregen“ in Deutschland

Tiefdruckeinfluss* bestimmt das Wettergeschehen und es wird extrem wechselhaft. In den westlichen und nördlichen Mittelgebirgen setzt am Montag oberhalb 600 Meter Schneefall ein. Später geht der Niederschlag dann in Regen über und in den Mittelgebirgen setzt dazu Tauwetter ein. In einigen Regionen ist Dauerregen zu erwarten: Niederschlag von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einem 24 Stunden Zeitraum kommen laut DWD zusammen, örtlich sind 50 Liter pro Quadratmeter möglich, besonders im Bergischen Land und im Sauerland.

Unwetter in Deutschland – Bis zu 15 Zentimeter Schnee in kurzer Zeit

Mit markanten Schneefällen sei nach der Wetter-Prognose zunächst im Oberharz, nachmittags, abends und in der Nacht zum Dienstag dann auch im Thüringer Wald und im ostbayerischen Mittelgebirgsraum zu rechnen. In Staulagen kann es zu markanten Schneefälle kommen, warnt der DWD. Das bedeutet über zehn Zentimeter in sechs bis zwölf Stunden! In exponierten Staulagen des Bayerischen Walds sind demnach mehr als 15 Zentimeter (Unwetter) nicht ausgeschlossen. Nur im Süden Deutschlands ist es am Montag noch recht freundlich und trocken.

Beaufort-Skala – Wind weht mit 100 km/h – „Achten Sie auf herabfallende Gegenstände“

Beaufort-Skala/ Grad * Bezeichnung Windgeschwindigkeit Kilometer pro Stunde (km/h) Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland Bft 7 steifer Wind 50 bis 61 km/h fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich Bft 8 stürmischer Wind 62 bis 74 km/h Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien Bft 9 Sturm 75 bis 88 km/h Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) Bft 10 schwerer Sturm 89 bis 102 km/h Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern Bft 11 orkanartiger Sturm 103 bis 117 km/h Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden Bft 12 Orkan ab 118 km/h schwere Verwüstungen

*Quelle: Ausschnitt DWD Beaufort-Skala

Wetter in Deutschland: Wetterchaos in der ersten Aprilwoche

Die Temperaturen steigen langsam an. Am Montag sollen tagsüber maximal zehn Grad erreicht werden, am Dienstag und Mittwoch bis zu milden 15 Grad am Oberrhein, im Norden bis zu sieben Grad. Nachts pendeln die Werte um den Gefrierpunkt.

Verschärfung der Sturmlage am Donnerstag: Orkanböen bis 120 km/h

Im Laufe der Woche streifen weitere Atlantiktiefs den Norden und sorgen für wechselhafte und oft windige Verhältnisse. Und eben am Donnerstag zeichnet sich eine „Verschärfung der Sturmlage“ ab, wie in der DWD-Wochenvorhersage zu lesen ist: „Bevorzugt in der Mitte und im Süden Sturmböen (Bft 9) wahrscheinlich, im Bergland schwere Sturmböen (Bft 10), auf Gipfel Orkanböen (Bft 12). Im Küstenumfeld von West nach Ost schwerer Trogsturm (Bft 10). Vorübergehend auch orkanartige Böen (Bft 11) möglich, Orkanböen (Bft 12) nicht ausgeschlossen (UNWETTER).“

„Das deutsche Wettermodell ICON rechnet am Donnerstagmittag im Norden mit einer schweren Sturmlage! Teilweise sind sogar Orkanböen bis 120 km/h möglich!“, warnt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Dazu könnte es am Freitag eine markante Luftmassengrenze mit heftigen Dauerregen im Süden, Schneeflocken in der Mitte und weiterem Wind im Norden geben. Noch viel turbulenter ginge es seiner Ansicht nach kaum. „Was für ein Wetterchaos in der ersten Aprilwoche“, fasst Jung zusammen. Vieles ist noch ungenau. Über die weiteren Wetter-Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA