Corona-Regeln ab dem 20. März: Darauf müssen sich Bürgerinnen und Bürger einstellen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) auf neue Regeln bezüglich des Infektionsschutzgesetzes ab dem 20. März geeinigt. © Carsten Koall/dpa

Die meisten Corona-Auflagen fallen am 20. März mit dem Auslaufen des bisherigen Infektionsschutzgesetzes weg. Doch welche Regeln sollen ab dann gelten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen lesen Sie hier:

Berlin - Nach einem am 9. März 2022 bekannt gewordenen Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) sollen über den Frühlingsbeginn hinaus trotz umfassender Corona*-Lockerungen (keine generelle Maskenpflicht in Geschäften oder bei Veranstaltungen mehr, keine generellen 2G- oder 3G-Regeln mehr) weiter Masken- und Testpflichten als Basismaßnahmen greifen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Corona-Regeln beantwortet fuldaerzeitung.de*.

In der neuen Vorlage ist außerdem geregelt, ab wann Hotspot-Regeln wieder greifen können, um was es sich bei dem sogenannten „Basisschutz" handelt und welche Ziele mit den Änderungen am Infektionsschutzgesetz verfolgt werden, hat Lauterbach ebenfalls bekanntgegeben.