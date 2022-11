Disney kauft größtes Kreuzfahrtschiff der Welt – es wird in Deutschland fertig gebaut

Von: Victoria Krumbeck

Disney kauft das halb fertige Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ aus Wismar. Für die deutschen Steuerzahler ist viel Geld weg, gleichzeitig sind viele Jobs gerettet.

München/Wismar - Wenn der Bund der Steuerzahler seinen jährlichen Bericht zur Steuergeldverschwendung veröffentlicht, ist der Ärger groß. Ein neuer Kandidat könnte auf die Liste der Steuergeldverschwendungen gelangen. Der Disney-Konzern gab vor einigen Tagen bekannt, dass er das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“, auch bekannt unter „Global One“, der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar kaufen will. Nun muss unter anderem der Bund eine Bürgschaft an Disney zahlen.

Disney kauft Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ – Diskussion um Steuergelder

Ursprünglich war die „Global Dream“ für den chinesischen Kreuzfahrt-Konzern Genting aus Hongkong und Malaysia bestimmt. Doch dieser meldete Anfang des Jahres Insolvenz an. Auch die deutsche Werftengruppe MV Werften, die Genting gehört und Standorte in Bremerhaven, Wismar, Rostock und Stralsund hat, musste Insolvenz anmelden. Der Disney-Konzern, der eine eigene Reederei „Disney Cruise Line“ besitzt, brachte mit dem Kauf des Schiffes eine echte Erleichterung für Mitarbeiter und Zulieferer der Werft.

Das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ in Wismar. © Jens Büttner/dpa

Der Kaufpreis wurde nicht öffentlich gemacht, allerdings ist davon auszugehen, dass dieser deutlich unter den 1,3 Milliarden Euro liegt, die das insolvente Unternehmen angesetzt hatte. Das Kreuzfahrtschiff muss noch an die Disney-Anforderungen angepasst werden. Für den Umbau soll die Papenburger Meyer-Werft zuständig sein. Die Anpassungen sollen laut Focus dennoch in der Wismarer Werft stattfinden, was den ganzen Umbau komplizierter macht. Das Besondere dabei ist, dass die Wismarer Werft mittlerweile an „ThyssenKrupp Marine Systems“ verkauft wurde. Ab 2023 oder 2024 liegt das Hauptgeschäft auf Kriegsschiffen.

Arbeitsplatzrettung mit Beigeschmack: Widersprüche zwischen Schwesig und Genting

Das „Happy End“ für die Werft in Wismar hat einen bitteren Beigeschmack. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Bund hatten die Werften mit Milliarden-Krediten und Bürgschaften unterstützt. Durch die Coronavirus-Pandemie waren viele Jobs gefährdet, die gesichert werden mussten. Die Kredite gab es demnach nur unter der Bedingung, dass Genting die Jobs in Mecklenburg-Vorpommern erhalten würde.

Doch dazu tauchen widersprüchliche Ansichten auf, wie Focus weiter berichtet. Offenbar plante der asiatische Eigentümer schon länger, die Werften in Mecklenburg-Vorpommern zu schließen. Das stellte der MV-Insolvenzverwalter Christoph Morgen nach der Insolvenz fest. Die Unterstützung des Kreuzfahrt-Konzerns Genting wäre damit eine Verschwendung von Steuergeldern gewesen, wenn das Unternehmen trotz der Kredite vorhatte, die Werften zu schließen.

So ganz würde der Fall der „Global Dream“ dann doch nicht beim Bund der Steuerzahler landen. Denn der Verkauf an Disney ist immer noch rentabler als der Verlust des Schiffes. Ursprünglich sollte die „Global Dream“ für etwa 9.500 Menschen ausgerichtet werden und damit nach Passagierzahlen das größte Schiff der Welt werden. Disney plant nun ein Schiff für rund 6.000 Passagiere mit 2.300 Besatzungsmitgliedern. (vk)