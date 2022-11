Drosten sieht Ende der Corona-Pandemie nahen – warnt aber vor „prekärer“ Lage in einem anderen Land

Von: Marc Beyer

Er galt als der große Corona-Mahner. In letzter Zeit ist es ruhig um Christian Drosten geworden. Jetzt gab er eine Einschätzung für den Winter ab.

München – Manches ist bei Christian Drosten jetzt anders, er twittert zum Beispiel nicht mehr. Seit Monaten habe er den Kurznachrichtendienst nicht mehr genutzt, hat der Virologe, der zwei Corona-Jahre lang auf vielen Kanälen Aufklärungsarbeit im Umgang mit dem Virus geleistet hat, jetzt in einem Zeit-Interview verraten. Auch sein viel beachteter Podcast ist inzwischen eingestellt. Drosten hat nicht mehr das Gefühl, ständig über Corona reden zu müssen. Und wenn er es dann doch tut, hat es einen anderen Klang als in der heißen Phase der Infektionsbekämpfung.

Christian Drosten gibt Prognose für den Winter ab

Ganz unbefangen spricht der Professor der Berliner Charité davon, dass sich die Pandemie ihrem Ende nähere. Er argumentiert mit drastisch sinkenden R-Werten, die die Weiterverbreitung durch jeden einzelnen Infizierten angeben, mit dem Einfluss des Wetters und den jüngsten Mutationen. Dass Drosten weiterhin die Formulierung „prekäre Lage“ benutzt, ist in diesem Fall ein gutes Zeichen. Diesmal ist es das Virus, dem die Entwicklung zusetzt.

Die Einschätzung ist deshalb so bemerkenswert, weil Drostens strenges Urteil zwei Jahre lang so etwas wie der Corona-Leitindex war. Das hat ihm viel Gegenwind eingebracht, nicht nur bei Twitter, aber auch den Ruf des führenden Experten Deutschlands. Gänzlich Entwarnung geben will er nun zwar nicht, aber es sind maßvolle Töne, in denen er auf den Corona-Winter einstimmt. Je nachdem, welche der aktuell kursierenden Varianten sich als Nächstes durchsetze, könnte zwar „der Winter noch einmal schwierig werden“. Er sehe aber auch die Möglichkeit einer „sanften Winterwelle“.

Drosten sieht Entschärfung der Quarantäne-Regeln nicht so kritisch wie Lauterbach

Für Drosten ist es nur logisch, dass mehrere Bundesländer, darunter auch Bayern, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben haben. Eigentlich, argumentiert er, sei man „sowieso längst dabei“, die Quarantäne aufzuweichen. Für die Influenza gebe es sie ja auch nicht.



Die Grippe und Corona, früher hätte Drosten diesen Vergleich nie gezogen. In diesem Punkt klingt er deutlich anders als Karl Lauterbach, der zwei Jahre lang die neben ihm prominenteste Stimme der Vorsicht war und zuletzt mit der Entscheidung der Länder zur Isolationspflicht lautstark haderte.

Sorgen bereitet Drosten gleichwohl der Blick nach China, dessen Bürger keinen ausreichenden Impfschutz haben. In Hongkong habe man gesehen, dass unter diesen Umständen auch Omikron alles andere als eine milde Variante sei: „Xi Jinping weiß ganz genau, dass er das Virus nicht einfach so laufen lassen kann.“ Was China betrifft, hält Drosten die Lage weiter für prekär.