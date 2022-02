Täuschungs-Vorwürfe gegen Drosten: Virologe feuert zurück - „Das ist kein Interview“

Von: Patrick Huljina

Eine Expertengruppe der WHO hält die These, das Coronavirus sei im Labor entstanden, für „extrem unwahrscheinlich“. Ein Hamburger Forscher sieht das anders und erhebt Vorwürfe.

Berlin - Die Debatte und Forschung zum Ursprung des Coronavirus reißt auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie nicht ab. Durch zwei Interviews mit einem Hamburger Forscher nimmt sie aktuell sogar wieder an Fahrt auf. Roland Wiesendanger warf sowohl im Magazin Cicero als auch in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) Christian Drosten und weiteren Virologen, die von einem Ursprung des Virus aus dem Tierreich ausgehen, bewusste Irreführung und Vertuschung vor. Der Hamburger Forscher führte zudem in mehreren Punkten seine Theorie aus, Sars-CoV-2 stamme aus einem Labor in Wuhan.

Allerdings ist Wiesendanger Physiker. Laut der Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina liegen seine Forschungsschwerpunkte in der Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie, Magnetkraftmikroskopie, Tieftemperatur-Rastertunnelspektroskopie. Die Virologie gehört nicht dazu.

Corona-Ursprung: Drosten wehrt sich gegen Täuschungs-Vorwürfe

Drosten wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen“, kritisierte der Virologe bereits am Donnerstagabend (3. Februar) via Twitter. Belastbaren Tatsachenbehauptungen werde ausgewichen, so der Wissenschaftler von der Berliner Charité. „Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis.“

Aus Wiesendangers Sicht spricht ein besonderes Merkmal des Coronavirus für einen nicht-natürlichen Ursprung. Die sogenannte Furin-Spaltstelle. Dieser Teil in der Struktur des Spike-Proteins ermögliche es Sars-CoV-2, leichter in menschliche Zellen einzudringen. Die Spaltstelle sei zuvor für diese Gruppe von Coronaviren nicht bekannt gewesen, erklärte Wiesendanger – habe sich dann aber im Erbgut von Sars-CoV-2 gefunden. So liege der Schluss nahe, sie sei eingebaut worden. US-Forscher hätten 2018 sogar einen Antrag auf Forschungsgelder für dieses Vorhaben gestellt, der aber abgelehnt worden sei.

Corona-Ursprung im Labor? Drosten argumentiert dagegen

Dazu erklärte Drosten am Freitag (4. Februar) auf Anfrage der dpa, es sei richtig, dass derartige Spaltstellen in der Untergattung der Sarbecoviren, zu der auch Sars-CoV-2 gehöre, bisher nicht gesehen worden seien. In anderen Coronavirus-Gruppen kämen solche Spaltstellen aber vor. „Gleichzeitig ist es vollkommen klar, dass das natürliche Spektrum von Sarbecoviren noch stark untererfasst ist“, so Drosten.

Ein weiteres Indiz für den Ursprung des Virus im Labor-Umfeld sieht Wiesendanger dem NZZ-Interview zufolge darin, dass am Institut für Virologie in Wuhan die „weltweit größte Datenbank für Coronaviren“ im September 2019 abgeschaltet worden sei – unter nicht abschließend geklärten Umständen. Wenn man sie wieder anschalte, so sei er überzeugt, lasse sich über sie die Virus-Herkunft finden.

Drosten entgegnete, den konkreten Fall könne er nicht beurteilen, da er von der Abschaltung der Datenbank nur aus öffentlichen Medienberichten wisse. „Ich kann nur sagen, dass es nicht üblich oder verbreitet ist, solche Informationen in die Öffentlichkeit zu stellen“, sagte er. „Auch inhaltlich kann ich hierzu nichts beitragen, da ich die Datenbank vorher nicht kannte“, erklärte Drosten. Zuletzt wagte der Virologe eine Hoffnungs-Vorhersage für Ostern.

Christian Drosten wehrt sich gegen Täuschungs-Vorwürfe. (Archivbild) © Stefan Boness/IMAGO

Corona-Ursprung: WHO hält Labor-These für „extrem unwahrscheinlich“

Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war in einem Bericht zur Herkunft des Coronavirus zu dem Schluss gekommen, die Theorie, das Virus könne mit einem Labor-Vorfall zu tun haben und sei somit künstlichen Ursprungs, sei „extrem unwahrscheinlich“.

Wiesendanger, der an der Universität Hamburg arbeitet, vertritt schon länger eine konträre Position. Vor rund einem Jahr sorgte er mit einer Untersuchung für Schlagzeilen, in der er zum Ergebnis kam, dass sowohl Zahl als auch Qualität der Indizien für einen Labor-Unfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprächen. In der Kritik stand nicht zuletzt die Methodik der Arbeit - als Quellen nutzte er unter anderem auch YouTube-Videos.

Die Cicero-Redaktion reagierte mit einem Tweet auf Drostens Kritik an dem Interview. „Wir halten die Kategorisierung unseres Gesprächspartners als ‚Extremcharakter‘ in diesem Kontext für nicht weiterführend“, schrieb das Magazin. Zudem machte es das Angebot, ein Streitgespräch zwischen Wiesendanger und Drosten zu organisieren und zu dokumentieren. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. (ph mit dpa)