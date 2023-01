Schneetief rollt auf Deutschland zu: Winter feiert sein Comeback

Von: Michelle Brey

Wird es in Deutschland noch einmal winterlich kalt? Noch im Januar könnte es hierzulande in weiten Teilen schneien, so die Prognose von Wetterexperte Dominik Jung.

München - Der Januar zeigte sich in der ersten Monatshälfte von seiner milden Seite. Verhältnismäßig angenehme Temperaturen und vereinzelte Sonnenstrahlen prägten die ersten Wochen nach Neujahr. Damit soll nun aber vorerst Schluss sein. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert, kehrt langsam aber sicher der Winter nach Deutschland zurück. Ein Wetter-Überblick.

Wetter in Deutschland: Schneetief bahnt sich an

„Er kommt langsam wieder in Fahrt: der Winter. Nach einem Totalausfall in der ersten Januarhälfte scheint er sich langsam wieder zu berappeln“, so Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Als „spannend“ bezeichnet er „das kleine aber feine Schneetief am kommenden Wochenende“. Dann könne es hierzulande weite Teile treffen - abgesehen vom Norden und Nordosten. Am Samstag könnten es zwischen fünf bis zehn Zentimeter Schnee werden.

Kälte in Deutschland: Wetterausblick bis Montag - „Vorfrühling definitiv vorbei“

Die Kälte ist allerdings schon ab Mittwoch deutlich zu spüren. Kühle Temperaturen machen sich in Deutschland breit. Am „Mittwochmorgen haben wir fast überall leichten Frost, nur an den Küsten und direkt am Rhein werden noch leichte Plusgrade gemessen.“ Auch der Überblick von Jung in einer Pressemitteilung auf die darauffolgenden Tage lassen auf eine eher kalt-nasse Wetterentwicklung schließen:

Mittwoch, 18. Januar 2023: 0 bis 4 Grad, durchwachsen, einzelne Schneeschauer, ab und zu Sonnenschein

0 bis 4 Grad, durchwachsen, einzelne Schneeschauer, ab und zu Sonnenschein Donnerstag, 19. Januar 2023: 0 bis 5 Grad, aus Westen neue Schneefälle, unter 200 m teils Schneeregen oder Niederschlag

0 bis 5 Grad, aus Westen neue Schneefälle, unter 200 m teils Schneeregen oder Niederschlag Freitag, 20. Januar 2023: -2 bis +5 Grad, immer wieder Schneeschauer, dazwischen Sonnenschein

-2 bis +5 Grad, immer wieder Schneeschauer, dazwischen Sonnenschein Samstag, 21. Januar 2023: -2 bis +4 Grad, aus Osten Schneefälle bis ganz runter. Auf 1500 Meters könne es zu Temperaturen zwischen minus zehn und minus zwölf Grad kommen.

-2 bis +4 Grad, aus Osten Schneefälle bis ganz runter. Auf 1500 Meters könne es zu Temperaturen zwischen minus zehn und minus zwölf Grad kommen. Sonntag, 22. Januar 2023: -2 bis +2 Grad, viele Wolken und zeitweise Schnee bis in tiefe Lagen, der meist aber erst ab 200 liegenbleibt

-2 bis +2 Grad, viele Wolken und zeitweise Schnee bis in tiefe Lagen, der meist aber erst ab 200 liegenbleibt Montag, 23. Januar 2023: -2 bis +2 Grad, viele Wolken und immer wieder Schneefälle

Klar ist, wie auch Jung schreibt: „Der Vorfrühling ist nun definitiv vorbei.“ Bleibt nur abzuwarten, von welcher Seite sich der Winter dann tatsächlich zeigt und von welcher Dauer er ist. Ende Januar nähert sich Deutschland dann aber auch schon eisige Kälte aus Osteuropa. Ob sie uns aber wirklich erreiche, sei noch „unsicher“, so Jung.

In Österreich gibt es indes eine neue Wetter-Warnung. Für ein österreichisches Wetterportal rollt sogar eine „Schneewalze“ an. (mbr)