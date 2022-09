„Tiefdruckschelle“: Amtliche Warnung vor Dauerregen – den Süden trifft es wohl noch härter

Von: Richard Strobl

Teilen

Tiefdruckgebiet „Queenie“ bringt Deutschland reichlich Regen in den kommenden Tagen. Für einige Regionen gibt es schon jetzt amtliche Warnungen.

München – Während der Süden Deutschlands aktuell noch die Spätsommertage genießt, eilt der Herbst mit reichlich Regen und teils sogar Hagel und Sturmböen heran. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat schon die erste Unwetter-Warnung herausgegeben.

Diese gilt ab Dienstagabend (13. September) im Westen Deutschlands. Auf der Wetter-Warnkarte des DWD zieht sich ein dicker oranger Streifen über die Mitte Deutschlands. Gewarnt wird übergreifend vor Dauerregen. Es können zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter herunterkommen – in Staulagen sogar 50 Liter.

Wetter-Wende: Der Herbst kommt - krachende Regen-Vorhersage

Während der Dauerregen im Westen in der Region um Köln und Bonn bereits am Dienstagabend ab 18 Uhr einsetzt, trifft es den Osten der Regenzone – und damit etwa auch den Norden Bayerns – ab etwa Mitternacht. In Bayern wird bis Mittwochmittag gewarnt, weiter nördlich sogar bis tief in die Nacht auf Donnerstag.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstag und Mittwoch in mehreren Regionen vor Dauerregen. © Screenshot: DWD

Dafür verantwortlich ist nach Angaben von Wetter.de ein neues Tiefdruckgebiet über Skandinavien. „Queenie“ bringt sich demnach in Position und zieht mit kühler Luft aus dem Norden über Deutschland. Hier trifft das Tiefdruckgebiet auf teils noch warme Sommerluft. Viel Regen und teils heftige Gewitter sind die Folge. Das Wetter-Portal spricht sogar von einer „Tiefdruckschelle“, die Deutschland trifft.

Wetter-Warnungen vor Dauerregen: Süden könnte es noch heftiger treffen

Während der DWD aktuell noch vor Regenmengen von maximal 50 Liter pro Quadratmeter warnt, stellt wetter.de-Meteorologe Carlo Pfaff fest: „Selbst Regenmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter tauchen in den Berechnungen der verschiedenen Wettercomputer auf.“ Das gilt demnach am Mittwoch und am Donnerstag. Innerhalb von nur zwei Tagen kann damit mehr als ein Monatsniederschlag Regen fallen.

Der Herbst rückt mit Dauerregen in Deutschland an. (Symbolbild) © IMAGO/Piero Nigro/aal.photo

Doch auch Hagel und Sturmböen sind durchaus möglich. Das gilt demnach besonders im Süden, denn hier halten sich die Reste der warmen Sommerluft noch am längsten.

Am Freitag soll der Wetter-Prognose nach dann ein „richtiger Kaltlufteinbruch“ folgen. Am Wochenende gibt es nicht mehr als 15 Grad, Nachts zwischen sechs bis zehn Grad.