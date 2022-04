Sahara-Staubwolke über Deutschland auf dem Höhepunkt – dann folgt Wetter-Wechsel

Von: Martina Lippl

Teilen

Wüstenluft trifft Deutschland. Die warme Luft bringt auch neuen Saharastaub. Die Temperaturen steigen. Im Süden ist Blutregen angesagt.

München – Warme Luft aus der Sahara flutet Deutschland. Der Wüstensand in der Luft dimmt das Sonnenlicht. Der Himmel ist teils milchig-schlierig. An diesem Mittwoch, 13. April, erreicht die Staubwolke den Nordwesten und Westen des Landes. Bei den Temperaturen bleibt es bei Höchstwerten um oder über 20 Grad.

Wetter in Deutschland: Saharastaubwolke zieht erneut über Deutschland

Am Donnerstag breitet sich der Saharastaub weiter bis zur Mitte Deutschlands im Süden und Südosten aus. Hier kann es zu Blutregen kommen. Wenn Regen die Staubpartikel auswäscht, wird der Wüstensand auf Oberflächen sichtbar. Der Staub aus der Sahara hat im März Spuren auf den Autos und Fensterscheiben hinterlassen. Das Phänomen sorgte für lange Schlangen an den Waschanlagen. Dafür war der gelb-rötliche Himmel einfach spektakulär, das Abendrot und das Morgenrot intensiver als sonst.

Nun wiederholt sich das Wetterspektakel. Gerade im März, April und Mai gibt es immer mal wieder solche Saharastaub-Tage, erklärt Meteorologe Andreas Machalica von wetter.com. Dieses Jahr schon zum zweiten Mal in Norddeutschland und schon zum dritten Mal in Süddeutschland. Das aktuelle Staubereignis ist allerdings schwächer als Mitte März, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Deutschland-Wetter: Regen wäscht Saharastaub aus

Mit dem Saharastaub und der Wüstenluft ist es diesmal wohl schnell vorbei. Über der Nordsee steht schon ein Tief namens „Quella“ parat, das für Kaltluft sorgt. Vom Nordwesten wird es im Laufe des Tages zunehmend bewölkt. Wie gerade der Saharastaub über Deutschland zieht, ist auf einem Satellitenfoto zu sehen, das der DWD auf Twitter teilt. „Die Strukturen lassen auf Saharastaub schließen“, schreibt der DWD zur Aufnahme.

Am späten Mittwochnachmittag setzt schon der erste Regen ein. Von der Eifel bis nach Schleswig-Holstein zieht sich ein Regenband, so Wetterexperte Machalica. Auch kurze Gewitter sind lokal am Abend im Nordwesten und im Schwarzwald möglich. Sonst bleibt es überwiegend trocken und freundlich. Und zeitweise trübt eben der Saharastaub den Himmel. Denn auch Wolken können sich durch den Saharastaub bilden. An den Staubpartikeln lagert sich die Feuchtigkeit in der Atmosphäre an.

Der Gründonnerstag bleibt im Süden noch warm – mit Höchstwerten bis zu 23 Grad. Im Norden wird es dagegen kühler mit Temperaturen von 15 bis 20 Grad, so der DWD. Eine Regenfront von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, bis nach Berlin und Brandenburg breitet sich aus. Die verlagert sich weiter Richtung Südosten.

Wetterwechsel zu Ostern kündigt sich an

Deutlich kühler ist es am Karfreitag im Norden. Die Höchstwerte liegen laut dem DWD zwischen 8 Grad auf Rügen und bis 22 Grad am Oberrhein. Im Nordosten gibt es Sprühregen und an den Alpen ist mit Schauern zu rechnen. Die Nächte werden kalt. Im Norden und Osten sind Werte um 3 Grad bis minus 1 Grad angesagt, verbreitet gibt es Bodenfrost. Wie wird das Wetter an Ostern 2022? Die Chancen auf sonniges und trockenes Osterwetter stehen gut. Es könnte aber noch eine Überraschung geben. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA