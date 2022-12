Anfrage zu Ebay-Verkauf eskaliert komplett: „War wohl ‘ne harte Schicht“

Von: Julia Volkenand

Teilen

Dass der Weihnachtseinkauf auf sehr stressig sein kann, beweist ein Ebay-Kleinanzeigen-Chat, in dem sich zwei Nutzer gehörig in die Haare bekommen.

München - Endlich ist es so weit. Es weihnachtet, die besinnlichste Zeit des Jahres ist angebrochen, inklusive Christkindlmärkte, Plätzchen und natürlich der Vorbereitungen auf die Feiertage. Dazu gehört für die meisten Deutschen sicher auch, sich ausgiebig nach Geschenken für seine Lieben umzuschauen. Was auf dem Papier ganz friedlich klingt, artet allerdings auch schnell in Stress aus. Denn der Advent ist auch die Zeit der vollen Innenstädte, Last-Minute-Einkäufe und letzter Versuche, die To-do-Liste vor dem Ende des Jahres abzuarbeiten. Kein Wunder also, dass beim ein oder anderen die Nerven im Dezember etwas blank liegen.

Ebay-Kleinanzeigen: Weihnachtseinkauf eskaliert

So scheinbar auch bei diesen Ebay-Kleinanzeigen-Nutzern, die sich bei den Verhandlungen über ein Geschenk richtig in Rage schrieben. Dabei fing alles so friedlich an, wie aus einem Reddit-Post, der die Unterhaltung der beiden zeigt, deutlich wird. Die potenzielle Käuferin wollte sich ein angebotenes Pokémon-Spiel augenscheinlich für ihren Sohn als Weihnachtsgeschenk sichern. Das angebotene Produkt sei auch noch zu haben, versicherte der Verkäufer mit einem glücklichen Emoji am Sonntag. Soweit eigentlich vielversprechend. Das Problem: Danach scheint der Verkäufer erstmal keine Antwort mehr bekommen zu haben. Wie lange genau er warten muss? Unklar, aber es scheint sich um mindestens 2 Tage zu handeln. Denn die nächste Nachricht ist wieder der Verkäufer, der ungeduldig „Hallo?!“ schreibt.

Diese Ebay-Nutzerin war ziemlich sauer. © Reddit

Damit scheint er einen wunden Punkt zu treffen, denn die Interessierte reagiert leicht genervt: „Hallo?? Ich bin arbeiten.“ Offenbar möchte sie nicht gedrängelt werden. Auf wenig Verständnis trifft sie damit beim Verkäufer, der sich prompt verteidigt: „Ich warte seit Sonntag (dl. Red.) auf Antwort oder arbeiten Sie 24 Stunden?“

Die rhetorische Frage geht allerdings nach hinten los. Die Chat-Partnerin zeigt sich stinksauer über die provokante Frage: „Sie arbeiten anscheinend gar nicht“, flucht sie und fährt fort: „Ich bin Krankenschwester! Hab sogar knapp 48 Stunden hinter mir!“ Dann wird sich sogar noch etwas ausfallend und endet mit einem sehr entschiedenen: „Verscherbeln Sie ihren grottenhäßlichen Pokemon DS an jemand anders!!! BLOCKIERT!“

Ebay-Kleinanzeigen-Zoff endet in Wutanfall

Uff! Das war deutlich. Unter dem Foto spalten sich die Gemüter deutlich. „War wohl eine harte Schicht“, vermutet ein Kommentator. verständnisvoll. Ein weiterer Reddit-User sucht eine Erklärung für die Reaktion der Kundin: „Schlafmangel macht wahnsinnig schlecht gelaunt. Wirklich. Und Schichtarbeit macht chronischen Schlafmangel.“

Andere sind etwas baff und schreiben: „Das eskalierte ganz schön schnell.“ Manche unterstellen der Krankenpflegerin sogar Schummel und vermuten, dass Pflegepersonal gar nicht länger arbeiten dürfe, als 12 Stunden. Der Wahrheitsgehalt des Kommentars lässt sich freilich nicht überprüfen, allerdings springt ein Nutzer für die Pflegerin in die Bresche: „Unterbesetzung, Überbelegung + Einspringen für erkrankte Kollegen?“

EIn Kommentator versucht schließlich die Seiten zu versöhnen: „Also einerseits packe ich dieses passiv-aggressive „Hallo?“ Auch nicht, andererseits deswegen jemanden so wüst zu beschimpfen... Schon heftig.“

Diskussionen gab es auf Ebay-Kleinanzeigen auch schon wegen eines Sofas. (jv)