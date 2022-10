Energiekrise: Erste Hotels erwägen offenbar Schließung im Winter

Von: Victoria Krumbeck

Die hohen Energiepreise stellen Hoteliers und Gastronomen vor neue Probleme. Die ersten Hotelbetriebe planen eine saisonale Schließung, die Dehoga fordert mehr Hilfe vom Staat.

Wiesbaden/München - Die steigenden Energiekosten und die Inflation treffen alle Menschen. Im September erreichte die Inflationsrate erstmals die zehn Prozentmarke. Um Energie zu sparen, stehen zum Beispiel die Rolltreppen in einigen Kaufhäusern still. Auch das Gastgewerbe sorgt sich zunehmen über die steigenden Kosten für Strom und Gas. Erste Hotels planen eine saisonale Schließung, um Heizkosten einzusparen. Nach der Coronavirus-Pandemie und den Personalengpässen, befindet sich die Branche weiterhin im Krisenmodus.

Energiekrise trifft das Gastgewerbe stärker als die Corona-Pandemie

Die Energiekrise schlägt im Gastgewerbe zu und könnte dramatische Folgen für eine ganze Branche haben. Als „totale Katastrophe“ bezeichnete Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Hessen, die Energiekrise. Sie könnte existenzbedrohend sein, wie Wagner in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte. „Dagegen war die Corona-Krise ein Spaziergang“, so Wagner.

Der Hauptgeschäftsführer der Dehoga in Hessen, Julius Wagner. © Dehoga Hessen/dpa

Etwa jeder sechste Betrieb steht vor einer Kostenexplosion und hat eine neue Strom-Abschlagsrechnung bekommen. Die Betriebe sehen sich mit einer Vervierfachung bis hin zu einer Verzehnfachung konfrontiert - auch beim Gas sei die Lage nicht besser. In manchen Betrieben sollen die Stromkosten von etwa 500 Euro auf 3000 Euro gestiegen sein. Die Mehrausgaben könnten nicht durch die Weitergabe an die Kunden ausgeglichen werden, wie Wagner erklärte.

Wegen Energiekrise: Erstes Hotel schließt von Dezember bis zum Frühling

„Eine vorübergehende Schließung kann durchaus ein Mittel der Wahl sein, gerade in Regionen, die saisonal geprägt sind. Das kann über den Winter den einen oder anderen retten“, sagte Patrick Rothkopf, Dehoga-Präsident aus NRW, dem WDR. So hat der Duisburger Hotelier Oliver Bay beschlossen, sein Hotel von Dezember bis zum Frühling zu schließen.

Der Dehoga fordere von der Politik „Tempo und konkretes Handeln“, bezüglich der geplanten Zuschüsse zu den Energiekosten für die Betriebe. „Es gibt im Moment nichts Verlässliches“, sagte Wagner der dpa. In dem offenen Brief „Energiekrise: Rettungsschirm jetzt“ wendete sich der Dehoga-NRW an Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie an die Wirtschaftsministerin Neubaur und Finanzminister Optendrenk. Darin fordert der Verband schnelle Hilfen für die Branche.

Auch die Corona-Lage sorgt bei den Gastwirten und Hoteliers weiterhin für Verunsicherungen. Offene Corona-Regeln und fehlendes Personal in der Gastronomie belasten die Branche zusätzlich. (vk/dpa)