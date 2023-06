Immer mehr Kinder mit Windeln in der Schule: Zahl „extrem gestiegen“ – Experten schlagen Alarm

Von: Michelle Brey

Keine Cap im Unterricht - darauf legen viele Lehrkräfte wert. Doch auch Windeln werden in der Schule mehr und mehr zum Thema.

Kassel – Eltern beschäftigen viele Fragen. Besonders, wenn die Kinder noch klein sind. Die Entwicklung spielt dabei eine große Rolle. Wann sollte ein Kind sich von selbst vom Bauch auf den Rücken drehen können? Wann sollte es krabbeln und laufen können? Und nicht zuletzt spielt auch irgendwann das Thema, die Windel loszuwerden, eine Rolle. Doch, wenn Eltern ihre Kinder auch noch in die Schule mit Windel schicken, wird schnell klar: hier läuft vermutlich etwas nicht ganz richtig. Pädagogen aus der Schweiz warnen.

Kinder sollten in der Schule laut Experten keine Windel mehr tragen müssen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Mit der Windel in der Schule? Problem in der Schweiz häuft sich offenbar

„Kinder werden heutzutage bereits mit vier Jahren eingeschult, da kann es tatsächlich vorkommen, dass einige noch Windeln tragen“, sagte Dagmar Rösler zur Schweizer Zeitung 20 Minuten. Sie ist Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Doch häufig sind es auch ältere Kindern, die die Schulbank noch mit Windel drücken.

Das beste Beispiel lieferte Entwicklungspädagogin Rita Messmer. Wie sie der Sonntagszeitung erklärte, habe sie bereits einen elf Jahre alten Patienten gehabt. Ihm sei das eigenständige Gehen auf die Toilette nicht gelernt worden. Es scheint ein Problem zu sein, das immer mehr Familien in der Schweiz betrifft. Dabei ist das Trockenwerden für Kinder eine wichtige Entwicklungsphase.

Immer mehr Kinder mit Windeln in der Schule – Zahl „extrem gestiegen“

Laut dem Potal kindergesundheit-info.de, welches ein Informationsangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist, kommt das Trocken- und Sauberwerden „meist ganz von selbst“. Im Verlauf des zweiten und dritten Lebensjahres gebe es erste Hinweise für Eltern. Weiter heißt es: „Manche Kinder sind schon mit drei Jahren tagsüber und auch nachts sauber und trocken, andere machen noch mit sechs und mehr Jahren nachts in das Bett. Meist ist das kein Problem, solange Ihr Kind nicht darunter leidet oder von anderen deswegen gehänselt wird und Sie als Eltern gelassen bleiben können.“

Die Zahl an Kindern, die in der Schule noch auf Windeln angewiesen seien, sei jedoch „extrem gestiegen“, so Messmer gegenüber dem Schweizer Blatt weiter.

Windeln in der Schule eine „bedenkliche Entwicklung“

Rösler findet: „Die Eltern sind in der Pflicht, sicherzustellen, dass ihr Kinder im Schulalter keine Windeln mehr tragen.“ Es sei eine „bedenkliche Entwicklung“, würden Elfjährige noch mit Windeln in die Schule kommen, sagte sie gegenüber der Schweizer Zeitung 20 Minuten weiter. Nicht zuletzt sei das Lehrpersonal auch nicht dafür da, Windeln zu wechseln. Das gehe zu weit.

Schließlich gibt es für Lehrkräfte auch weitaus mehr Themen, die im Unterricht eine Rolle spielen sollten. Doch kommt es einmal zu dem Fall, müssten Lehrende sehr sensibel mit der Thematik umgehen.

Was die Kindererziehung betrifft, sind einige Experten alarmiert, denn sie befürchten, dass Helikoptereltern eine lebensunfähige Generation produzieren. Eine andere Art der Erziehung verdankt ihren Namen dem Wintersport – doch Curling-Eltern sollen sogar noch schlimmer als Helikoptereltern sein. (mbr)