Epstein-Barr-Virus kann Multiple Sklerose verursachen: Kommt bald die Impfung?

Von: Helmi Krappitz

Das Epstein-Barr-Virus ist in den meisten Fällen harmlos, kann in seltenen Fällen aber Multiple Sklerose verursachen. Forscher wollen kommendes Jahr einen Impfstoff testen.

München - Die meisten Menschen werden sich im Laufe ihres Lebens mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) infizieren. Das weitverbreitete Herpesvirus ist nicht akut infektiös, bleibt aber im Gegensatz zu anderen Viren lebenslänglich im Organismus und nistet sich in die menschlichen Zellen ein. Wenn der Kontakt mit dem EBV-Virus als Säugling und Kleinkind passiert, ist eine krankmachende Wirkung gering.

Epstein-Barr-Virus: Entscheidende Rolle bei Multiple Sklerose

In einer Forschung bestätigte sich die Vermutung von Wissenschaftlern, dass EBV mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose zusammenhängt. Das Immunsystem von MS-Patienten reagiert stärker auf das EBV als es müsste, erklärt Professor Nicholas Schwab von der Uniklinik Münster der Tageschau. Die Zellen bleiben auch nach der Abwehr der Viren vermehrt aktiviert und stören unter anderem die Nervenweiterleitung. Das kann zu Multiple Sklerose führen.

Illustration des Epstein-Barr-Virus. Herpesvirus kann Multiple Sklerose verursachen. © Kateryna Kon/ IMAGO

Herpesviren: Ein früher Kontakt kann MS verhindern

Ein früher Erstkontakt mit EBV kann das Risiko von Multiple Sklerose verringern. Denn schon ab einem Erstkontakt in der Pubertät kann es zu schweren Verläufen von Pfeifferschem Drüsenfieber kommen. Eine solche Erkrankung äußert sich nicht nur durch wochenlanges Fieber und monatelangem Erschöpfungssyndrom, sondern kann auch die Immunzellen übermäßig aktivieren. „Wenn man eine EBV-Infektion früher durchmacht und diese Infektion dann entsprechend normaler abläuft, dann ist das besser für uns. Wenn sie zu spät abläuft, dann kann man Pfeiffersches Drüsenfieber bekommen, das ist ein sehr großer Risikofaktor für die Entwicklung einer MS“, erklärt Schwab.

EBV: Impfung in Sicht

Ein Team um Professor Wolfgang Hammerschmidt vom Helmholtz Zentrum in München hat einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. So kann Pfeiffersches Drüsenfieber und die damit zusammenhängende Erkrankung an Multiple Sklerose verhindert werden. Der Impfstoff enthält keine Bestandteile des echten Virus, sondern künstlich hergestellte, virusähnlichen Partikel. Durch diese Vorgehensweise besteht das Risiko, dass der Impfstoff nicht wie erwartet funktioniert. Hammerschmidt sagt im Gespräch mit der Tageschau aber: „Auf der anderen Seite haben wir hier den großen Vorteil, dass wir einen sehr komplexen Impfstoff herstellen können, der 70 Prozent aller Proteine dieses Virus beinhaltet. Das heißt, wir gehen einen komplett neuen Weg, der jetzt tatsächlich für eine Impfstoffherstellung in der Form noch nie gegangen worden ist.“ Der Impfstoff ist schon in der Produktion eines Pharmaunternehmens und soll im kommenden Jahr in die klinische Studie gehen.