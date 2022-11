Eurojackpot heute: 118 Millionen Euro im Jackpot – deutscher Rekordgewinn möglich

Von: Patrick Huljina

Am Dienstag liegen 118 Millionen Euro als Gewinn im Eurojackpot bereit. Der deutsche Lotto-Rekordgewinn könnte geknackt werden.

München/Helsinki - Am Dienstagabend (1. November) wird sich der Blick vieler Menschen nach Finnland richten. Denn: In der Hauptstadt Helsinki werden ab 21 Uhr (Ortszeit) die heutigen Eurojackpot-Gewinnzahlen gezogen. Durch die Zeitverschiebung werden die Teilnehmer in Deutschland ab 20 Uhr auf ihre mobilen Endgeräte schauen und hoffen, dass sie die fünf Richtigen samt zwei Eurozahlen getippt haben. Im Eurojackpot steht ein Betrag von 118 Millionen Euro als Gewinn bereit.

Eurojackpot heute (01.11.2022): 118 Millionen Euro im Jackpot

Damit ist ein neuer Lotto-Rekordgewinn in Deutschland möglich. Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro abgeräumt und damit den bisherigen Höchstgewinn hierzulande aufgestellt. Der internationale Eurojackpot-Rekordgewinn ging im Juli nach Dänemark. Eine Frau knackte damals den höchstmöglichen Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro.

Die hohe Summe des Eurojackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung.

Wichtige Hinweise: Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen. Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.

Eurojackpot am Dienstag: Neuer Lotto-Rekordgewinn in Deutschland möglich

Die 18 Teilnehmerländer hatten zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie Ende März 2022 die Regeln geändert. Zum einen wurde neben dem Eurojackpot am Freitag mit dem Dienstag ein zweiter Ziehungstag eingeführt. Außerdem wurde die Obergrenze für den Jackpot von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben.

Bis zur Regeländerung im Frühjahr wurden die Topgewinne von 90 Millionen Euro in Deutschland von Tippern aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen gehalten. (ph)