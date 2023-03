Eurojackpot am Dienstag, 21.03.2023: Hier finden Sie heute die aktuellen Gewinnzahlen

Von: Anika Zuschke

Auch am Dienstag wird der Eurojackpot gezogen - hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen. © Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa

Eurojackpot am Dienstag, 21.03.2023: Hier finden Sie die Gewinnzahlen der europäischen Lotterie. Im Jackpot sind nächste Woche 55 Millionen Euro.

Der Eurojackpot wird jetzt nicht mehr nur freitags, sondern auch dienstags in Helsinki (Finnland) gezogen.

Im Gewinntopf stecken am Dienstag, 21. März 2023 , insgesamt 55 Millionen Euro .

, insgesamt . Die Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen findet am Dienstag gegen 21 Uhr (Ortszeit) statt.

München – Der Eurojackpot ist eine europäische Lotterie mit hohen Gewinnen, die neuerdings zweimal wöchentlich verlost werden. Denn die Lotterie Eurojackpot bekommt zum 10. Geburtstag nicht nur neue Spielregeln, sondern auch einen neuen Ziehungstag. Zusätzlich zum üblichen Freitag werden die Gewinnzahlen nun auch dienstags ermittelt – zum ersten Mal seit der Einführung des Eurojackpots im Jahr 2012.

Beim Eurojackpot gibt es einen ganz klaren Unterschied zu dem deutschen Klassiker Lotto 6 aus 49. Für den Eurojackpot sind nämlich sämtliche Lotto-Spieler aus 18 europäischen Ländern teilnahmeberechtigt. Im Zuge des neuen Ziehungstages haben die 18 Länder auch die Obergrenze für den Jackpot angehoben: Dieser liegt nun statt bisher bei 90 Millionen bei satten 120 Millionen Euro.

Eurojackpot am Dienstag, 21.03.2023: Hier gibt‘s die aktuellen Gewinnzahlen von heute

Der Eurojackpot wird am Dienstag, 21. März 2023, wieder ausgelost. Es steht ein Betrag von 55 Millionen Euro als Gewinn bereit. Im Folgenden haben wir für Sie die aktuellen Gewinnzahlen aufgelistet.

Die Auslosung des Eurojackpots am Dienstag, 21. März 2023:

Gewinnzahlen (5 aus 50):

Eurozahlen (2 aus 12):

(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.eurojackpot.de, Stand:)

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?

Die Regeln des Eurojackpots sind nicht schwer: Um den Jackpot zu knacken, brauchen Sie beim Eurolotto insgesamt sieben richtige Zahlen. Für die Auslosung werden diese sieben Zahlen aus verschiedenen Lostrommeln gezogen. Zunächst werden fünf Zahlen von 1 bis 50 gezogen. Anschließend erfolgt eine Ziehung aus den Lostrommeln „Pearl“ und „Venus“, hieraus wird jeweils eine Zahl von 1 bis 12 durch Zufall ermittelt.

Das heißt, Sie kreuzen als Spieler auf Ihrem Lottoschein zunächst 5 von 50 Zahlen pro Feld an. Für die zwei Zusatzzahlen kreuzen Sie außerdem zwei aus zwölf Zahlen an. Insgesamt reichen Sie also einen Lottoschein mit sieben von Ihnen getippten Zahlen ein. Für die Teilnahme müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.

Eurojackpot: Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurolotto?

Gewinnen ist leider nicht ganz so einfach wie die Teilnahme: Um den kompletten Jackpot zu knacken, müssen Sie als einziger Spieler in ganz Europa die Eurolotto-Zahlen richtig vorhersagen. Den Hauptgewinn erhalten Sie also bei insgesamt sieben richtigen Zahlen. Es gibt aber in zwölf Gewinnklassen auch einige kleinere Gewinne.

Das ist ein Unterschied zum deutschen Lotto 6 aus 49: Hier gibt es neben der Hauptgewinnklasse nur noch acht weitere Gewinnklassen. Die Gewinnchance für den Eurojackpot liegt dabei bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen. Der Wert entspricht in etwa der Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto 6 aus 49. Auch das hat sich mit den neuen Regeln verändert. Zuvor lag die Chance, den Eurojackpot zu knacken, bei 1 zu 95 Millionen.

Wann werden die Lottozahlen des Eurojackpot gezogen?

Die Ziehung der Gewinnzahlen des Eurojackpots findet jeden Dienstag und Freitag um 21:00 Uhr in Finnland statt. Aufgrund der Zeitverschiebung läuft das auf 20:00 Uhr in Deutschland hinaus.

Wenn Sie die Auslosung verpasst haben, können Sie in unserem Artikel die stets aktualisierten Gewinnzahlen nachlesen. Eurojackpot bietet außerdem eine Online-Gewinnabfrage an, die Sie unter diesem Link in Anspruch nehmen können. Hier tragen Sie ganz einfach die von Ihnen getippten Zahlen ein und erfahren, ob Sie in einer Gewinnkategorie Glück hatten.

Jeden Dienstag und Freitag werden die Eurojackpot-Zahlen ausgelost. Die Auslosung selbst findet in Helsinki, der finnischen Hauptstadt, statt.

Eurojackpot am Dienstag, 21.03.2023: Kann man die Ziehung live im TV sehen?

Die Live-Ziehung findet im Studio des privaten finnischen Fernsehsenders MTV3 in Helsinki statt. Live verfolgt werden kann die Ziehung nur im finnischen TV, in den restlichen Ländern wird diese nicht direkt übertragen.

Eurojackpot am Dienstag, 21.03.2023: Kann man die Ziehung im Live-Stream sehen?

Leider nicht. In allen anderen europäischen Ländern kann nach der Ziehung eine Rückschau auf YouTube angesehen werden. Das Video mit der Ziehung gibt es auf dem Youtube-Kanal „eurojackpot results“.

Wo kann ich den Eurojackpot online spielen?

Sie können bei allen großen Lottoanbietern den Eurojackpot online spielen. Eine Möglichkeit bietet unter anderem Lotto.de, das Informationsangebot der im Deutschen Lotto- und Totoblock zusammengeschlossenen Landeslotteriegesellschaften.

Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen.

Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.

Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.

Eurojackpot spielen: Wie funktioniert das eigentlich?

Beim Eurojackpot stehen pro Tippfeld 50 Zahlen zur Auswahl.

Es müssen 5 Kreuze gesetzt werden.

Außerdem werden zusätzlich zwei Euro-Zahlen zwischen 1 und 12 gewählt.

Je mehr Zahlen man richtig tippt, desto mehr kann man gewinnen.

Wer fünf Zahlen und zwei Euro-Zahlen korrekt tippt, knackt den Eurojackpot.

Eurojackpot-Annahmeschluss: Wie lange kann ich an jedem Dienstag online spielen?

Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Hier finden Sie eine Übersicht, wie lange Sie in welchem Bundesland an jedem Dienstag online den Eurojackpot spielen können.

Bundesland: Eurojackpot am Dienstag bis: Baden-Württemberg 19:00 Uhr Bayern 19:00 Uhr Berlin 18:45 Uhr Brandenburg 18:40 Uhr Bremen 18:45 Uhr Hamburg 18:44 Uhr Hessen 19:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18:45 Uhr Niedersachsen 18:50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18:59 Uhr Rheinland-Pfalz 18:45 Uhr Saarland 18:45 Uhr Sachsen 18:45 Uhr Sachsen-Anhalt 18:45 Uhr Schleswig-Holstein 18:45 Uhr Thüringen 19:00 Uhr

Welche Zahlen werden beim Eurojackpot am häufigsten gezogen?

Eurojackpot selbst veröffentlicht Statistiken über die am häufigsten gezogenen Zahlen im Eurolotto.

Hier eine Übersicht über die am häufigsten gezogenen Zahlen im Eurojackpot (Stand: Oktober 2021):

Nummer: Häufigkeit: 19 63 mal 49 62 mal 20 58 mal 38 57 mal 35 57 mal

Auch die Zahlen, die bislang am seltensten gezogen wurden, sind in der Statistik dokumentiert. Hier eine Übersicht über die seltensten Eurojackpot-Zahlen (Stand: Oktober 2021):

Nummer: Häufigkeit: 48 36 mal 2 41 mal 27 41 mal 36 43 mal 37 43 mal

Eurojackpot: Die Rekordgewinne des Eurolotto

Der höchste Jackpot, der von einer Person im Eurojackpot geknackt wurde, war ein Gewinn von 90.000.000 Euro. Dies ist laut Lotto.de bisher neunmal vorgekommen. Den allerersten 90-Millionen-Jackpot knackte am 15. Mai 2015 ein Spieler aus der Tschechischen Republik. Fünf der neun glücklichen Gewinner kamen aus Deutschland. Durch die neue Obergrenze sind auch jetzt wieder Rekordgewinne für Deutschland möglich.

Eurojackpot: Hilfe bei Glücksspielsucht

Eurojackpot ist ein europaweites Glücksspiel. Die Teilnahme an Glücksspielen kann süchtig machen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie von einer Glücksspielsucht betroffen sind oder Hilfe benötigen, können Sie unter „Check dein Spiel“ Ihr Verhalten beim Glücksspiel testen und eine Beratung in Anspruch nehmen. Falls Sie Hilfe benötigen oder sich über eine mögliche Glücksspielsucht informieren wollen, finden Sie alle Informationen dazu auf der Seite der BZGA oder auf „Spielen mit Verantwortung“.