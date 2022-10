Wie wirksam ist das Anti-Corona-Nasenspray?

Von: Victoria Krumbeck

Das Corona-Medikament Paxlovid ist auf dem Markt und soll schwere Corona-Verläufe vermeiden. Nun gibt es auch ein Corona-Nasenspray, das verspricht, andere vor einer Infektion zu schützen.

München - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete steigende Corona-Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag (6. Oktober) bei 462,4 und eine Herbst-Welle rollt womöglich auf uns zu. Die Covid-19-Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, kann eine Infektion allerdings nicht verhindern. Doch dies soll scheinbar ein neues Nasenspray - das Anti-Corona Nasenspray „vir X“. Entwickelt wurde das Nasenspray in Israel und Kanada und soll laut Angaben des Herstellers Viren deaktivieren. Ein Medizinexperte beurteilte die Wirkung des Sprays.

Coronavirus: Nasenspray soll vor Ansteckungen schützen

Ab Mitte Oktober soll das Anti-Corona-Nasenspray des Hersteller-Unternehmen „Viro Med“ ausgeliefert werden - und es verspricht so einiges. Laut dem Hersteller soll das Nasenspray die Infektionszeit einer an Covid-19 erkrankten Person von acht auf vier Tage reduzieren. Die Viruslast soll innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung um etwa 94 Prozent gesenkt werden. Nach 48 Stunden soll die Viruslast um 99 Prozent abgenommen haben. Kostenpunkt: Fast 25 Euro.

Ein Nasenspray soll gegen eine Infektion mit dem Coronavirus schützen. (Symbolbild) © K. Schmitt/IMAGO

Anders als das Corona-Medikament Paxlovid, soll das Nasenspray der Prävention dienen und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. In dem Nasenspray sollen sich Moleküle befinden, die die Coronaviren abbauen können. Das Spray fungiert als Blocker und soll dazu führen, dass keine Viren aus der Nase durch diese Blockade kommen können, wie der Produktentwickler Uwe Herbandt in einem Interview mit RTL erklärte. Die Blockade entsteht dadurch, dass das Nasenspray den Teil der Viren zerstört, mit dem sie sich an der Zelle andocken.

Anti-Corona-Nasenspray: Experte äußert sich skeptisch

„Es reduziert zwar die Anzahl von Viren im Nasenraum, dort wo man es eben anwendet. Aber das bedeutet nicht, dass es irgendwas therapeutisch kann. Wenn die Viren erst mal in die Zellen eingedrungen sind und eine Infektion gemacht haben, dann kann das Nasenspray auch nichts ausrichten“, erklärte Medizinexperte Dr. Christoph Specht dem TV-Sender. Studien haben laut Hersteller die Wirksamkeit des Sprays gezeigt.

Es könnte auch dabei helfen, dass infizierte Personen schneller wieder Kontakt mit Menschen haben können. Denn in den Untersuchungen zeigte sich, dass der PCR-Test einer infizierten Person schneller negativ wurde. Das Spray zerstört die Viren im Nasenraum - dort, wo das Spray angewendet wird und der Test gemacht wird. Wer jedoch infiziert ist, der wird durch das Nasenspray nicht schneller gesund. Denn die Viren befinden sich nicht nur in der Nase.

Coronavirus: Anti-Corona-Nasenspray in Kombination mit Mundspülung wirksam

Der Medizinexperte zeigt sich gegenüber dem Nasenspray noch skeptisch. Dennoch könnte es in Verbindung mit einer Mund-Rachen-Spülung die Viruslast im Mund-Nasen-Rachen-Raum reduzieren. Dazu gibt es seit über zwei Jahren Erkenntnisse, wie Specht erklärte. Das Nasenspray könnte zusammen mit der Mundspülung also tatsächlich die Ansteckungsgefahr von nicht-infizierten Personen mindern - wenn beide jedoch regelmäßig angewendet werden.

Neben dem Nasenspray gegen Corona arbeiten Forschende auch an einem nasalen Impfstoff gegen das Coronavirus. Die nasale Impfung könnte sogar Infektionen verhindern. Da sich eine hohe Anzahl von Antikörpern im Nasen-Rachen-Raum befinden würden und das Virus schon beim Eindringen bekämpfen könnten. (vk)