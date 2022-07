Taumelnder Jetstream zeigt besonderes Phänomen – Forscher gibt eindeutige Einschätzung ab

Von: Martina Lippl

Spanien und Portugal leiden unter einer extremen Hitzewelle. Der Jetstream zeigt aktuell ein besonderes Phänomen. Forscher rechnen damit, dass es in Europa schlimmer wird.

München – Hitzewellen im Sommer sind eigentlich kein Grund zur Panik. Extreme Hitzeperioden kommen immer wieder mal vor. Doch schon im Juni 2022 ächzten Länder in Europa unter zwei schweren Hitzewellen. In Frankreich und Spanien wurden Temperaturrekorde gebrochen. Nun baut sich erneut eine erbarmungslose Hitze in den Urlaubsländern auf. Der Jetstream ist mit für diese extreme Wetterlage verantwortlich. Das starke Westwindband, das unser Klima bestimmt, hat sich verändert. Und das mit dramatischen Folgen, wie Forscher herausgefunden haben.

Der Jetstream ist ein Starkwindband in etwa zehn Kilometer Höhe. © Science Photo Library/imago

Jetstream schneidet Tief vor Portugal ab - Hitzewelle in Europa

„Die Anatomie unserer drohenden Hitzewelle“, nennt es der schottische Wetterexperte Scott Duncan auf Twitter. Ein abgeschnittenes Tief („cut-off low“) westlich von Portugal drehe sich und intensiviere die Hitze über Marokko und der iberischen Halbinsel, erklärt Duncan. Dieses Tief wirke im Wesentlichen wie Europas Wärmepumpe. Dazu postet der Wetterexperte eine Animation des Jetstreams. Deutlich ist das sich drehende Tief vor Portugal und Spanien zu sehen. Dabei wandert der Jetstream über der Nordhälfte des Globus. Die Farben in der Grafik zeigen die Geschwindigkeit der nordhemisphärischen Höhenwinde.

Auch der ZDF-Meteorologe Özden Terli teilt die Grafik auf seinem Twitter-Kanal. „Abgeschnitten vom Jetstream dreht sich das Tief vor der iberischen Halbinsel und befördert die Hitze nordwärts. Die Wetterlage gab es schon mal im Juni“, schreibt der Wetterexperte dazu. Der gebürtige Kölner thematisiert oft Zusammenhänge zwischen Wetter und Klima bei seinen Wetterpräsentationen im Fernsehen. „Weil Meteorologie die Physik der Atmosphäre ist, kann man den Klimawandel nicht vom Wetter trennen“, sagte Özden Terli im Merkur.de-Interview. Der 51-Jährige hat viele Fans, doch wird auch gern mal als „Scharlatan“ oder „Propagandist“ beschimpft.

Jetstream sorgt für mehr extreme Hitzewellen in Westeuropa

Der Jetstream kann in zehn Kilometern Höhe mit bis zu 500 km/h über den Globus wehen. Das Starkwindband beeinflussen, wie schnell sich Hoch- oder Tiefdruckgebiete bewegen. Doch der Jetstream verändert sich, wie ein internationales Forscherteam in einer neuen Studie herausgefunden hat. Wissenschaftler werteten dazu Beobachtungsdaten aus den vergangenen 40 Jahren aus. Und der Jetstream spielt demnach bei den Mega-Hitzewellen in Europa eine wichtige Rolle.

Hitzewellen über Europa nahmen drei- bis viermal schneller zu als in den übrigen nördlichen mittleren Breitengraden, wie etwa in den USA oder Kanada, wie das Team um Efi Rousi vom Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK) im Fachblatt Nature Communications berichtet. Die extremen Hitzeperioden hängen der Studie zufolge mit doppelten Jetstreams und ihrer zunehmenden Verweildauer über Eurasien zusammen. Doppelte Jetstreams entstehen, wenn sich ein Jetstream in zwei Äste aufspaltet.

Wir rechnen damit, dass das noch schlimmer wird.

„Sommerliche Hitzewellen sind an sich kein neues Phänomen. Neu ist aber, dass extreme Hitzeereignisse in Europa in den letzten Jahren häufiger und intensiver aufgetreten sind. Man denke nur an die heißen und trockenen Sommer 2018, 2019, 2020 und die jüngsten Hitzewellen in Europa – und wir rechnen damit, dass das noch schlimmer wird“, sagt Efi Rousi laut einer Mitteilung. Vor allem Westeuropa sei betroffen.

Jetstream sorgt für Extrem-Hitze und blockiert Abkühlung vom Atlantik

„In dieser Region, die mit dem Ausgang der vom Nordatlantik nach Europa ziehenden Sturmbahn zusammenfällt, kommen die Wettersysteme normalerweise vom Atlantik und haben daher eine abkühlende Wirkung. Wenn es aber zum Doppeljet kommt, werden die Wettersysteme nach Norden abgelenkt, und es können sich über Westeuropa anhaltende Hitzewellen entwickeln.“ Dies stehe im Gegensatz zu anderen europäischen Regionen.

Eine mögliche Erklärung dafür, dass Doppeljets so hartnäckig seien, ist aus Sicht der Forscher die verstärkte Erwärmung der hohen Breiten, insbesondere über Landregionen wie Sibirien, Nordkanada und Alaska. Die Temperaturunterschiede zwischen Land und Ozean würden das Fortbestehen von Doppel-Jet-Zuständen im Sommer begünstigen. Es bedarf noch Forschung, räumt Rousi ein. Doch die doppelten Jetstreams und ihre zunehmende Verweildauer, seien der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen und zukünftigen Hitzewellenrisiken über Westeuropa. Die Extrem-Hitze in Spanien und Portugal wird voraussichtlich bis Anfang kommender Woche anhalten. Auch in Deutschland wird es heiß. (ml)