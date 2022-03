Experte warnt vor neuer Corona-Welle – „Situation wie vor einem Jahr“

Neue Corona-Varianten und zu starke Lockerungen könnten ab Herbst wieder zu einer Vielzahl an Infektionen führen. © Britta Pedersen/dpa

Die neue Corona-Mutation „Deltakron“ könnte das Infektionsgeschehen in Deutschland beeinflussen. Lesen Sie hier, warum ein Experte jetzt vor zu starken Lockerungen warnt:

Langsam beginnt das Frühjahr in Deutschland und damit die Hoffnung, dass die Corona-Fallzahlen wie 2021 zurückgehen. Doch die neue Virusmutation „Deltakron“ könnte spätestens ab Herbst genau das Gegenteil bedeuten, mahnt Epidemiologe Timo Ulrich auf Anfrage von Watson und ergänzt, dass der Nachweis einer neuen Variante Grund genug sei, möglichst schnell flächendeckend zu impfen. Nach wie vor bewegt sich die Impfquote in Deutschland unter der Marke von 80 Prozent.

Die größte Gefahr sieht der Epidemiologe nicht zwingend in der einen neuen Variante, sondern vielmehr in der Problematik neuer Covid-19-Mutationen im Allgemeinen. „Je mehr Viren wir zurzeit zirkulieren lassen, desto mehr erhöhen wir das Risiko, dass sich in Deutschland und der Welt solche Varianten weiterhin verbreiten.“ Ulrich warnt deshalb vor zu starken Lockerungen, die eine neue Corona-Welle ab Herbst begünstigen könnten. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.