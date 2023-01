Arktischer Winter in Deutschland? Wetter-Experte äußert sich zu Prognosen

Frostig soll das Wetter in Deutschland laut bisheriger Prognosen in den nächsten Tagen werden. Doch laut einem Experten sind die Vorhersagen nur heiße Luft.

Kassel – Frostige Kälte, Regen und sogar Schneestürme, so lauteten die Wetter-Prognosen in den vergangenen Tagen für Ende Januar. Nun könnte alles noch ganz anders kommen: Laut Martin Pscherer vom Portal wetter.com gibt es derzeit aber keine Hinweise auf bevorstehende arktische Temperaturen in Deutschland, wie hna.de berichtet.

Tatsächlich habe es in manchen Mittel- und Langfristmodellen gelegentlich Hinweise auf einen Bruch des Polarwirbels gegeben. Durch diesen Bruch könnte die Polarluft nach Europa gelangen und so für klirrende Kälte sorgen.

Wird es in Deutschland nochmal klirrend kalt? Ein Wetter-Experte widerspricht winterlichen Prognosen. © Arnulf Hettrich/Imago

Wetter in Deutschland: Polarwirbel wohl für falsche Prognosen verantwortlich

Bei dem Polarwirbel handelt es sich um ein gewaltiges Kaltluftpolster, der auf der Nordhalbkugel im Spätherbst und den Wintermonaten entsteht. Dieser hat besonders große Temperaturschwankungen zwischen der Polregion und der südlichen Breite zur Folge. Ist der Polarwirbel besonders ausgeprägt, ist die Witterung hierzulande durch westliche bis südwestliche Winde bestimmt, die entsprechend mild ausfallen. Bei einem instabilen Wirbel hingegen, also einem Wirbelbruch, steigt die Wahrscheinlichkeit für Wintervorstöße, die aus dem Norden oder Osten zu uns ins Land kommen.

Die meisten Mittelfristprognosen aber wurden laut Experten mit Fokus auf der klassischen Westwetterlage erstellt, welche die vielen Tiefs mit tendenziell eher milder Atlantikluft zu uns transportiert. Das bedeutet laut Pscherer jedoch nicht, dass der Winter in Deutschland nicht nochmal zuschlagen könnte. Für einen Polarwirbelbruch, der uns die eisigen Luftströme liefert, gebe es aktuell aber keinerlei Anzeichen. Und falls es dennoch zu einem Bruch des Polarwirbels kommen sollte, müsse dieser nicht auch zwangsläufig zu einem Kälteeinbruch in Deutschland führen.

Durchschnitttemperatur Februar 2022 4,4 °C Durchschnittstemperatur Februar 2021 1,8 °C Durchschnittstemperatur Februar 2020 5,3 °C Durchschnittstemperatur Februar 2019 3,9 °C Durchschnittstemperatur Februar 2018 -1,7 °C Quelle: DWD

Aktuelle Wetter-Prognose zeigt: Milder Winter statt Frost und eisige Temperaturen

Im Gegenteil, im Moment sehe es kurzfristig eher nach einer leichten Milderung oder somit nach einer Wetter-Wende aus. Zwar würden die meisten Modelle weiter eine winterliche Lage prognostizieren, von arktischer Kälte seien diese aber weit entfernt.

Dennoch sei es zu früh für Frühlingsgefühle. In den Bergen hält sich die winterliche Lage hartnäckig. Der Winter ist noch lange nicht vorbei, auch wenn sein Meteorologen-Kollege Alban Burster nicht mehr mit einer Rückkehr des Winters rechnet. (Niklas Müller)