Weil sie so heißt wie Hauptfigur in Fitzek-Roman: ZDF-Autorin bekommt wirre Anfragen

Von: Anna Lorenz

Nomen est omen, so heißt es. Dass eine Journalistin beim ZDF und eine Romanfigur von Sebastian Fitzek außer dem Namen allerdings nichts teilen, war einem deutschen Versicherungsmakler wohl nicht ganz klar.

Köln – Vorname, Nachname – diese Angaben sollten im Personalausweis aller Bürger zu finden sein. Obwohl man manch eine Person nur unter anderem Namen kennt, steht nämlich fest: Auch Künstler wie Nena, Clueso oder Sido sind im bürgerlichen Leben unter obigem Schema auffindbar. So heißen die Genannten beispielsweise Gabriele Susanne Kerner, Thomas Hübner und Paul Würdig.

Namenswahl oft eine Qual: Bei der Entscheidung kann einiges schiefgehen

Einen anderen Deutschen kennen seit dem Jahr 1978 hingegen alle, obwohl es hier an einem realen Korrelat mangelt: Max Mustermann ist Blaupause für diverse Formulare und Anträge, allerdings völlig frei erfunden. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass einige Menschen diesen Namen tatsächlich seit Geburt tragen – welche Konsequenzen dies in ihrem Alltag zeitigt, mag man sich ausmalen.

Wer sich in der Situation befindet, einen Namen für seine Sprösslinge aussuchen zu müssen, wird meist gut überlegen, bevor er sich entscheidet. Wie die Liste der unbeliebtesten Babynamen 2022 beweist, ist bei der Wahl nämlich einiges zu beachten, will man seinem Kind keinen Bärendienst erweisen. Was aber, wenn man in der Geburtsurkunde einen, zu dieser Zeit völlig „unbelasteten“ Namen einträgt und dieser erst im Nachhinein durch weitere Geschehnisse fragwürdige Bekanntheit erlangt?

Verwechslungsalarm bei Hanna Herbst: Absurde Nachricht erreicht ZDF-Magazin-Royale–Journalistin

So geht es Hanna Herbst. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann ist es gut möglich, dass Sie entweder gerne das ZDF Magazin Royale ansehen oder aber in Ihrem Bücherregal eine Ausgabe von „Mimik“ stehen haben. Letzteres ist ein 2022 veröffentlichter Psychothriller aus der Feder von Sebastian Fitzek. Der Autor hat sich in dem Genre mit mehreren Bestsellern einen Namen gemacht, stand vergangenes Jahr mit seinem Werk auf Platz Zwei der meistverkauften Bücher auf Amazon Deutschland. Hanna Herbst ist in seinem aktuellsten Werk Zentralgestalt einer Mörderjagd. Als Mimikresonsanzexpertin kann sie in den Gesichtern anderer Menschen lesen, muss in Fitzeks Geschichte allerdings ihren eigenen Abgründen auf die Spur gehen.

Im wahren Leben nun Hanna Herbst zu heißen, wäre insofern ein Zufall, der womöglich amüsante, sowie abstruse Anekdoten produzieren könnte. Und genau so stellt es sich für Journalistin Hanna Herbst tatsächlich dar: Kürzlich erreichte Herbst, die Chefin vom Dienst beim ZDF Magazin Royale ist, eine wirre Nachricht, die sie auf Twitter veröffentlichte.

Allen Ernstes fragte man bei Herbst nämlich an, ob sie „einem Publikum aus rund 200 Führungskräften von Deutschlands größtem Versicherungsmakler einen Einblick in [i]hre Arbeit als Mimikresonanztrainerin“ geben könne. Welches Unternehmen genau hinter der Nachricht steckt, verriet die Journalistin nicht – ebensowenig ist bekannt, welcher „Mimik“-Leser auf die abstruse Idee gekommen war. Herbst, die im Netz spaßeshalber mit der Ankündigung diverser Bücher droht, deren Protagonist Sebastian Fitzek heißen soll, konterte die Anfrage allerdings souverän, sie habe stattdessen „einen Vortrag über Quellenkritik angeboten“, daran sei man allerdings „nicht interessiert“.