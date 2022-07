Reise-Chaos an deutschen Flughäfen „ist indiskutabel und peinlich“ – Sommerferien-Start in drei Bundesländern

Airports melden Bedarf an Aushilfen

Das Reise-Chaos an deutschen Flughäfen trübt bei vielen Passagieren die Freude über den Urlaubsstart. In drei Bundesländern beginnen heute die Ferien.

Berlin/Hamburg - Mit Berlin, Brandenburg und Hamburg starten am Donnerstag (7. Juli) die nächsten drei Bundesländer in die Sommerferien. Für viele Familien heißt das: Endlich Urlaub! Doch zwischen der Entspannung am Reiseziel und den Passagieren liegt derzeit häufig eine große Hürde – das Reise-Chaos an den deutschen Flughäfen.

Flüge verspäten sich oder werden komplett gestrichen. Es gibt lange Warteschlangen. Bei der Gepäckausgabe kommt es immer wieder zu Problemen – einige Passagiere müssen den Airport sogar ohne ihre Koffer wieder verlassen. Viele Flughäfen in Deutschland haben mit Engpässen zu kämpfen. Da der Sommerurlaub – und damit die Hauptreisezeit – in vielen Bundesländern erst noch bevorsteht, ist laut dem Chef des Frankfurter Flughafens keine schnelle Besserung in Sicht.

Reise-Chaos in Deutschland: Flughäfen melden Bedarf an ausländischen Aushilfen an

Zur Lösung der Abfertigungsprobleme haben die größeren deutschen Flughafenstandorte ihren Bedarf an ausländischen Aushilfen angemeldet. Es seien Anfragen von Flughafenbetreibern sowie privaten Bodenverkehrsdienstleistern eingegangen, sagte Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV. Zahlen für einzelne Standorte nannte er nicht.

Insgesamt hatte der Verband einen Bedarf von rund 2000 Aushilfen angemeldet. Sie sollen im Wesentlichen aus der Türkei kommen und nach deutschen Tarifbedingungen beschäftigt werden. Nach Verhandlungen mit der Bundesregierung wird auf eine Prüfung verzichtet, ob für die Jobs nicht doch deutsche Arbeitnehmer zur Verfügung stünden. Die Anwerbung soll die Personalprobleme lindern, die zu zahlreichen Verspätungen und Beschwerden verärgerter Passagiere geführt haben. Der Frankfurter Flughafen rechnet mit einem Einsatz der Leute im September.

Flughafen-Chaos in Deutschland: Lage „ist indiskutabel und peinlich“

Angesichts der Engpässe an Flughäfen hat die Union die Bundesregierung zu schnellen Lösungen aufgefordert. Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) sagte der dpa: „Die aktuelle Lage an unseren Flughäfen ist indiskutabel. Sie ist peinlich und sie schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt. Ich verstehe die Tausenden Passagiere, deren Zeit, Geld und Nerven vernichtet werden, obwohl sie einfach nur in ihren entspannten Urlaub fliegen wollen.“ Auch zwei Ehepaare aus der Region München sind davon betroffen. Sie müssen gestrichene Flüge hinnehmen und gegen fragwürdige Rückerstattungen kämpfen.

Im Bundestag soll am Donnerstag über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion beraten werden, um das Chaos an den Flughäfen zu beseitigen. Darin soll die Bundesregierung unter anderem aufgefordert werden, umgehend einen „Flugreise-Gipfel“ unter Beteiligung der zuständigen Bundesminister einzuberufen. (ph/dpa)

