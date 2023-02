Trotz mehrfacher sexueller Belästigung an Berliner Uni: Studentenwerk warnt Frauen, die Polizei zu rufen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Mann soll mehrfach Frauen an der Freien Universität Berlin (FU) belästigt haben. (Symbolbild) © IMAGO / Jürgen Ritter

An der FU Berlin ist die Empörung groß. Ein Mann soll mehrfach Frauen sexuell belästigt haben. Das Studentenwerk riet aber offenbar davon ab, die Polizei zu rufen.

Berlin - An der Freien Universität Berlin soll immer wieder ein Mann auftauchen und Frauen sexuell belästigen. Darüber informierte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Freien Universität Berlin in einer Rundmail an einige Hochschulgruppen und Fachschaftsinitiativen der Universität. Doch statt die Personen zu ermutigen, bei einer Belästigung des Mannes zur Polizei zu gehen, rät sie sogar davor ab. Zuvor hatte die Berliner Morgenpost über den Fall berichtet.

Das Studentenwerk AStA habe demnach aus Rassismus-Gründen davor gewarnt, zu den Berliner Beamten zu gehen. In dem Rundschreiben, das letzte Woche verschickt wurde, sei geschrieben worden, „dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren“. Daher sollten sich Betroffene zunächst an den Uni-internen Sicherheitsdienst wenden.

Empörung an FU Berlin: Studentenwerk ASta rät nach sexuellen Übergriffen von Polizei ab

Weiter wird aus der Rundmail zitiert, dass Beamte der Polizei oft „nicht ausreichend im Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen geschult“ seien. Einsätze wie diese könnten daher unnötig eskalieren, da sich der Täter in einem solchen psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Darauf sei an einer anderen Stelle im Schreiben hingewiesen worden.

Der Mann, der nicht der Universität zugehörig ist, habe seit mehreren Wochen Frauen verbal sexuell belästigt und eine Person längere Zeit gestalkt. Er sei dabei nicht körperlich übergriffig geworden, habe aber Gewalt angedroht. Gegenüber der Berliner Morgenpost bestätigte die FU Berlin, dass sie mehrere Beschwerden erreicht hätte. Der Mann habe seitdem Hausverbot und man wolle gewährleisten, dass er dieses auch einhält.

Nach Rundmail zur sexuellen Belästigung: Berliner Polizei und AStA melden sich zu Wort

Die Empörung nach dem Schreiben des Studierendenausschusses ist groß. „Opfern von sexueller Gewalt von einer Strafanzeige abzuraten, kann langwierige Folgen für die Psyche der oder des Betroffenen haben“, sagte unter anderem die Polizei-Sprecherin Beate Ostertag gegenüber der Berliner Morgenpost. Auch auf Twitter meldete sich die Berliner Polizei zu dem Fall und schrieb: „Wer in Gefahr oder von einer Straftat betroffen ist bzw. auf eine Notsituation anderer aufmerksam wird, sollte sich von Nichts und Niemandem abhalten lassen zu handeln.“ Die Polizei-Gewerkschaft warf der ASta unterdessen eine Täter-Opfer-Umkehr vor.

Am Sonntagabend hat sich nun auch AStA zu dem ursprünglich veröffentlichten Schreiben zu Wort gemeldet. In einer Richtigstellung wirft das Studentenwerk einigen Medien eine „grobe Verzerrungen eines von uns erbrachten Statements“ vor. Weiter heißt es:

„Unser Hinweis auf rassistische Polizeigewalt richtete sich an eventuell von Übergriffen betroffene Personen, da die Polizei rassistische Gewalt mitunter auch gegen Schwarze Menschen und People of Color verübt, die sich als Opfer von Gewalt an die Polizei wenden. Die übergriffige Person ist entgegen der verzerrten Darstellung in einigen Medienberichten unseres Wissens nicht selbst von Rassismus betroffen.“

Man wolle jeden Betroffenen selbst entscheiden lassen, an wen er sich nach einem solchen Übergriff wendet und dabei auf den sozialpsychologischen Dienst aufmerksam machen. „Es ist zudem eine bekannte Tatsache, dass Polizeibeamt*innen mitunter Betroffene von sexualisierter Gewalt nicht ernst nehmen oder ihnen Schuld zuweisen und so zu einer weiteren Traumatisierung beitragen können“, wirft AStA der Polizei vor. (nz)