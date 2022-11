Neuer Tiefausläufer bringt Schneefälle – DWD warnt vor Glatteis und gefrierendem Regen

Von: Martina Lippl

Teilen

Winter-Gefühle gibt es aktuell in einigen Regionen Deutschlands. In der Nacht auf Montag wird es wieder turbulent. Es droht Glättegefahr und auch gefrierender Regen.

Offenbach – Schneeflocken sind selbst in Berlin gefallen! Wie von Wetter-Experten vorhergesagt: Der erste Schnee verwandelte Landschaften in ein weißes Wunderland. Es kamen vereinzelt zwar nur einige Zentimeter zusammen, doch es sah einfach mal winterlich aus. Nach dem Vorgeschmack auf den Winter soll es beim Wetter in ganz Deutschland wieder milder werden. In der Nacht auf Montag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer kurzen Wetterberuhigung allerdings neue Schneefälle über der Mitte Deutschlands – bis in tiefe Lagen.

Wetter in Deutschland: Schnee bis in tiefe Lagen

In einem Streifen von Westfalen, Niedersachsen, Thüringen bis nach Sachsen ist laut dem DWD bis in tiefe Lagen mit 1 bis 5 Zentimeter Schnee zu rechnen. In sogenannten Weststaulagen könnten bis zu 10 Zentimeter Neuschnee bis Montagfrüh zusammenkommen. Im Süden fällt Schnee nur in Lagen oberhalb etwa 1000 Meter in ähnlichen Mengen, sonst gibt es Regen.

Glätte-Alarm! DWD warnt vor gefrierendem Regen in der Nacht

Vorsicht, Glättegefahr! Schnee und gefrierender Regen sorgen in der Nacht lokal für glatte Straßen. © Bihlmayerfotografie/imago

Neben Schnee kann das Randtief in der Nacht auf Montag (21. November) gefrierenden Regen in den Mittelgebirgen mit sich bringen. Der DWD warnt örtlich vor Glatteis. An der Ostsee ist stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe oder einzelne Schneeschauer möglich.

Wetter-Prognose für Deutschland: Wo gibt es am Montag noch Schnee?

Mit Schneefall ist der DWD-Vorhersage zufolge zu Wochenbeginn gebietsweise in Thüringen und Sachsen zu rechnen. Weiter südlich könne es nur in Hochlagen zu Schnee zu kommen, ansonsten wird Regen erwartet. Von Westen her lockere es zunehmend auf. Die Niederschläge sollen am Montag in der zweiten Tageshälfte landesweit nachlassen. Im Norden und Osten liegen die Höchstwerte bei 0 bis 5 Grad. Sonst sind die Temperaturen etwas milder bei 6 bis 10 Grad, am Oberrhein bis 12 Grad.

Im Laufe der Woche geht es unbeständig mit vielen Wolken und Regen weiter. Teils lockert der Himmel aber auf. In den bayerischen Alpen könne es oberhalb von etwa 1000 Metern bis in den Mittwoch hinein noch teils kräftigere Schneefälle geben.

War es das vielleicht schon mit dem Winter 2022/23? Ein Wetter-Experte schätzt die kommenden Monate im Merkur-Gespräch eher mild ein. (ml)

Schon mal ausgerutscht? Stimmen Sie mit ab.