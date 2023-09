Autofahrer hält voll auf Klima-Kleber zu: „Hab eindeutig Grün gehabt!“

Ermittlungen der Polizei

Immer wütender reagieren Autofahrer auf Blockaden der „Letzten Generation“. In Dresden raste ein SUV-Fahrer direkt auf die Protestierenden zu. Seine Begründung verblüffte.

Dresden – Immer wieder blockieren Aktivisten der „Letzten Generation“ deutschlandweit Straßen. Sie kleben sich auf Autobahnzufahrten und Stadtstraßen fest. Längst reagieren die blockierten Autofahrer nicht mehr entspannt. So auch ein Autofahrer in Dresden. Er raste direkt auf die Menschen zu, die sich gerade auf die Straße setzen wollten.

Autofahrer steuert auf Klima-Aktivisten zu: „Ich habe eindeutig Grün gehabt“

Wie Videos des Vorfalls zeigen, begaben sich die Aktivisten bei grüner Fußgängerampel auf die Straße. Sie waren gerade dabei, ihre Warnwesten anzuziehen, als das Signal wechselte. Die Ampel der Autofahrer sprang auf Grün und der SUV-Fahrer drückte prompt aufs Gas. Die Warnweste halb über der Schulter hüpften ein paar der Aktivisten zur Seite, andere gingen in die Knie, hielten das Auto mit den Händen auf. Der schwarze Wagen kam kurz vor den Menschen zum Stehen.

Der Fahrer des SUV mit Anhänger sah sich offenbar klar im Recht. „Ich habe eindeutig Grün gehabt“, hört man ihn in dem Video sagen. Ob bei dem Vorfall jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt. Auch wann sich der Vorfall ereignete, lässt sich nicht abschließend sagen.

Autofahrer steuert auf Klima-Aktivisten zu: Polizei ermittelt gegen beide Seiten

Auf Nachfrage vor RTL gab die Polizei Dresden indes bekannt, dass es einen Einsatz gegeben habe. Ermittelt wird wohl gegen beide Beteiligten. Karsten Jäger, Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, sagte: „Wir ermitteln wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.“

Im Zuge der anstehenden Automesse IAA in München hat die „Letzte Generation“ ihren Fokus aktuell auf die bayerische Hauptstadt gerichtet. Am Freitag, 1.9., blockierte die Gruppe Straßen in der Innenstadt. Und auch hier wurde die zunehmende Wut der Autofahrer deutlich. Auf X (zuvor Twitter) kursierten Videos von einem Mann, der gewaltsam einen Aktivisten von der Straße schleift und einem anderen, der den Protestierenden Zigarettenrauch ins Gesicht bläst. Bayerns Justizminister forderte im Interview mit IPPEN.MEDIA „selbstverständlich Haft“ für „Wiederholungstäter“ der „Letzten Generation“. (chd).