Corona in Deutschland: Inzidenz geht weiter runter – „Infektionsdruck“ durch Omikron-Subtypen hoch

Von: Martina Lippl

PCR-Corona-Test in einem Labor.

Die Corona-Zahlen sind weiter im Abwärtstrend. Das RKI meldet am Freitagmorgen eine bundesweite Inzidenz von 553,2. Die Omikron-Variante BA.2 ist aktuell noch dominant.

Berlin – In den vergangenen 24 Stunden sind 85.073 Corona-Neuinfektionen und 214 Todesfälle an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden. Die bundesweite Inzidenz fällt auf 553,2. Zum Vergleich: Im Vormonat hatte der Wert noch bei 1322,2 gelegen.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Corona-Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Die Gesundheitsämter sind teils überlastet, es gibt Probleme bei den Meldungen. Zudem lassen sich weniger Infizierte einen PCR-Test machen. Und nur diese zählen in der Statistik.

„Der Gipfel der aktuellen Welle ist klar überschritten, viele Hospitalisierungsindikatoren und auch die Todesfälle nehmen weiter ab“, heißt es im aktuellen RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend. Der Infektionsdruck bleibe aber weiterhin hoch.

Der Druck auf die Intensivstationen in Deutschland nimmt in der fünften Corona-Welle langsam ab. Endlich. Seit acht Monaten war die Zahlen der Covid-19-Patienten nicht mehr so niedrig, wie aus dem DIVI-Intensivregister hervorgeht.

Corona in Deutschland: RKI meldet Inzidenz von 553,2 (Stand: 6. Mai 2022)

Corona-Inzidenz bundesweit 553,2 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden 85.073 Todesfälle in Verbindung mit einer Sars-CoV-2-Infektion 214 Covid-19-Fälle auf einer Intensivstation in Deutschland 1.156 (laut DIVI-Intensivregister; Stand: 6. Mai, 6.05Uhr)

Corona-Lage in Deutschland: Omikron-Subtypen halten „Infektionsdruck“ hoch - Wie entwickelt sich BA.5?

Die Omikron-Variante dominiert laut RKI aktuell in Deutschland. Andere Varianten, wie Delta und zuvor zirkulierende Alpha-Variante seien fast vollständig verdrängt worden und würden zurzeit nur sehr selten nachgewiesen.

Wie aus den vom RKI veröffentlichten Daten hervorgeht, ist die Omikron-Subvariante BA.2 dominierend. In den vorliegenden sequenzierten Stichproben sei ihr Anteil bei 97,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Anteil von Omikron BA.2 demnach gestiegen (96,5 Prozent).

VOC Delta Omikron BA.1. Omikron BA.2 Omikron BA.3 Omikron BA.4 Omikron BA.5 KW 14 0 % 4,9 % 94,5 % 0,2 % 0 % 0,1 % KW 15 0 % 2,9 % 96,5 % 0,2 % < 0,1 % 0,1 % KW 16 0 % 1,7 % 97,6 % 0,1 % 0,1 % 0,3 %

Die neuen Omikron-Sublinien BA.3 und BA.4. spielen nach den vorliegenden RKI-Daten derzeit mit einem Anteil von 0,1 Prozent keine Rolle. Bei der Omikron-Subvariante BA.5 stieg der Anteil der entdeckten Fälle von 0,1 auf 0,3 Prozent. In Südafrika steigen momentan die Infektionszahlen wieder deutlich an. Verantwortlich dafür: die beiden Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5.

Das RKI hat eigenen Angaben zufolge die Systeme zur bundesweiten Integrierten Molekularen Surveillance (IMS) erweitert, um einen detaillierten Überblick über Vorkommen und Ausbreitung spezifischer SARS-CoV-2-Mutationen zu erhalten. Die Daten beruhen vor allem auf Ergebnissen von Stichproben, die ohne einen Verdacht auf Vorliegen einer bestimmten Variante oder anderer Besonderheit zufällig ausgewählt werden und dann einer Genomsequenzanalyse unterzogen werden.

Omikron ist zwar dominant, doch offenbar ist die Delta-Variante extrem widerstandsfähig. Delta könnte wieder auftauchen. Israelische Forscher sprechen von einer realen Gefahr.(ml)