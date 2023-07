„Letzte Generation“ klebt bundesweit auf den Straßen – 36 Blockaden unter dem Motto „Wir brechen das Gesetz!“

Nach den Flughafen-Blockaden erregen Klima-Kleber erneut Aufmerksamkeit. Für die Folgen der Aktionen will die „Letzte Generation“ nicht verantwortlich sein.

Berlin – Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ planen nach den Flughafen-Blockaden am Vortag nun am Freitag (14. Juli) bundesweit Proteste. Anlass ist der aus ihrer Sicht unzureichende Einsatz der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase speziell im Verkehr, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin erklärte.

Aktion „Wir brechen das Gesetz!“: „Letzten Generation“ protestiert in mehreren deutschen Städten

Im ganzen Land tragen die Protestierenden Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz!“ sowie Masken von Regierungspolitikern und Regierungspolitikerinnen, heißt es in einer Pressemeldung der „Letzte Generation“. Grund für den Protest sei der Paragraf 8 des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). Dieser sei die Grundlage dafür, dass das Bundesverkehrsministerium bis zum 17. Juli ein Klimasofortschutzprogramm vorgelegen müsse, „da es seine CO₂-Reduktionsziele erneut deutlich verfehlt hat“. Das teilte ein Sprecher der „Letzten Generation“ am Donnerstag fr.de von IPPEN.MEDIA mit. Von den Aktionen betroffen sind unter anderem Berlin, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, München, Nürnberg, Potsdam, Ulm und Stuttgart.

In Berlin protestieren die Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule. Der sogenannte „Große Stern“ ist vor allem im Berufsverkehr eine wichtige Kreuzung in der Hauptstadt, auch viele Pendler kommen auf ihrem Weg von der Autobahn in die Innenstadt dort vorbei. Nach dpa-Informationen waren in Berlin auch Aktionen in der Nähe des Hamburger Bahnhofs, auf der Wilhelmstraße in Mitte und auf der Invalidenstraße geplant.

Mit der Aktion „Wir brechen das Gesetz“ blockieren Aktivisten der „Letzten Generation“ wieder den Verkehr. © Robert Michael/dpa

Mega-Protest angekündigt: Klima-Kleber blockieren den Verkehr

Die Stadt Nürnberg versucht, den Protesten nun vorzubeugen. Unangemeldete Festklebe-Aktionen hat sie per Allgemeinverfügung verboten. Ab heute werde für zweieinhalb Wochen angeordnet, „dass bei nicht angezeigten Versammlungen der Gruppe „Letzte Generation“ oder ähnlichen Versammlungen zum Klimaprotest keine Fahrbahnen benutzt werden dürfen und sich teilnehmende Personen nicht ankleben, festketten, festbinden oder niederlassen dürfen“, teilte die Stadt mit. Wer sich dem widersetze, müsse mit Geldbußen bis 3000 Euro rechnen - „als Veranstalter oder als Leiter“ sogar mit einem Jahr Freiheitsstrafe. „Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste“ sowie Versammlungen und Demonstrationen seien nicht betroffen.

In München gab es Ende 2022 schon eine ähnliche Allgemeinverfügung. Dort sind Einsatzkräfte bereits damit beschäftigt, Aktivisten von der Fahrbahn zu entfernen. Vor allem der Stachus wird blockiert. Die Stadt Stuttgart verkündete vor wenigen Tagen, dass Blockaden mit Klebeaktionen auf wichtigen Straßen bis Jahresende untersagt sind.

„Letzte Generation“ macht Bundesregierung für Folgen der Aktionen verantwortlich

Eine Sprecherin der Gruppe bedauerte die Folgen der Aktionen für die Bevölkerung, machte aber die Bundesregierung dafür verantwortlich. „Es tut mir unglaublich doll leid. Ich gönne allen Menschen, allen Familien einen wohlverdienten Urlaub“, sagte Sprecherin Lina Johnsen in den ARD-„Tagesthemen“. Der Protest sei sehr nervend. „Wir wollen den alle nicht machen.“ Aber: „Gleichzeitig müssen wir uns angucken, auf was für ein Katastrophe wir zusteuern. Und die Regierung nimmt das nicht ernst.“

Die Aktivistin stellte infrage, dass einige Protestformen kriminell seien. „Kriminell ist erstmal eine Bewertung, und das müssen am Ende die Gerichte entscheiden. Und da haben wir noch keinen Gerichtsbeschluss vorliegen“, sagte sie wohl mit Bezug auf Flughafen-Blockaden. Wegen anderer Proteste wurden Aktivisten aber bereits zu Geld- oder sogar Haftstrafen verurteilt. (dpa)