Wetter-Wende: DWD prognostiziert „sehr warme bis heiße Luft“

Von: Michelle Brey

Das Wochenende ist von hohen Temperaturen geprägt. Ab Mitte nächster Woche muss aber wohl vielerorts das Badezeug gegen einen Regenschirm eingetauscht werden.

München – Sonnenschein, Temperaturen über 30 Grad: Im September zeigt sich das Wetter zunächst von der sommerlichen Seite. Ein Omega-Hoch hält den Dauersommer in Deutschland. Das Wochenende (9./10. September) verspricht noch einmal pures Sommer-Feeling. Hervorzuheben ist zudem, dass einige Regionen „mehr Hitzetage im September als im gesamten Sommer 2023“ bekommen. Das sagte Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in einem YouTube-Video. Der Monat sei „auf Rekordkurs“. Bleibt nur die Frage, wie lange das noch so bleibt.

Wetter-Wochenende in Deutschland: Hitzewarnung für eine Region

„Hochdruckeinfluss bestimmt unser Wetter am Wochenende. Dabei strömt sehr warme bis heiße Luft nach Deutschland“, informierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen sollen am Samstag Werte zwischen 26 und 32 Grad erreichen. „Etwas kühler“ werde es lediglich „an den Küsten und im höheren Bergland“. Eine Hitzewarnung sprach der DWD für den Westen Deutschlands, im Detail die Region um Düsseldorf, aus. Die Warnung gilt von elf bis 19 Uhr. Wörtlich hieß es: „Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.“

Ähnliche Wetterbedingungen sind dann auch am Sonntag vorzufinden. Sonniges, warmes und trockenes Wetter und ein „schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen“, so lautet die Prognose der Wetter-Experten. Am Alpenrand könnte es am Sonntagnachmittag und -abend Quellwolken geben. Erneut sollen Temperaturen bis zu 32 Grad erreicht werden. Meteorologe Jung rät dazu, das Wochenende noch einmal zu genießen, denn „es ist wahrscheinlich das letzte Hochsommer-Wochenende bei uns in Deutschland“, sagte er. Ein Blick auf die DWD-Temperaturen zeigt: Es wird kühler werden.

Montag, 11. September: 26 bis 33 Grad

Dienstag, 12. September: 25 bis 31 Grad

Mittwoch, 13. September: 20 bis 25 Grad

Donnerstag, 14. September: 18 bis 25 Grad

Freitag, 15. September: Im Norden 19 bis 22 Grad, im Süden 22 bis 25 Grad.

Wetter in Deutschland: Temperaturen sinken, Regen und Gewitter werden erwartet

Ab Mittwoch (13. September) steht eine Wetter-Wende bevor. Die Abkühlung „erreicht uns nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch“, prognostizierte Jung. Kältere Luftmassen aus Nordwesten, die in Richtung Deutschland ziehen, seien dafür verantwortlich. Sie „verdrängen dann den Hochsommer aus unserer Region. Es wird deutlich wechselhafter.“

Das deckt sich auch mit der DWD-Prognose. Die Experten sagen bereits für Dienstag „einzelne Schauer“ und „vor allem nach Süden und Osten hin nachmittags und abends teils kräftige Gewitter“ voraus. Auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Spätestens am Mittwoch sei es mit dem Spätsommer vorbei, sagte Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag (8. September). Es werde deutlich kühler und wechselhaft mit schauerartigen Niederschlägen. Dann heißt es wohl: goodbye, Sommer.

Andernorts ist von Sonnenschein indes keine Rede. Griechenland steht unter Wasser. Ein Ehepaar aus Österreich wird vermisst. (mbr)