Leichenfund in Hessen: Polizei bestätigt Tod von vermisster 14-Jähriger - Details zum möglichen Täter

Von: Jennifer Lanzinger

Der Teufelsee im hessischen Wetteraukreis. Die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim ist tot im hessischen Wetteraukreis aufgefunden worden. © Carolin Eckenfels/dpa

Ein 14-jähriges Mädchen aus Baden-Württemberg galt zunächst als vermisst, dann machten Einsatzkräfte eine schlimme Entdeckung.

Update vom 1. August, 09:14 Uhr: Ein seit über einer Woche vermisstes Mädchen aus der Nähe von Freiburg ist tot. Das ist traurige Gewissheit. Was ist geschehen? Dazu hielten sich die Ermittler zunächst bedeckt. An diesem Montag um 14.00 Uhr wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg Antworten geben.

Die 14-Jährige aus Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war seit dem 21. Juli vermisst worden. Ihre Leiche wurde am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden. Medien-Berichte, wonach das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Die Bild berichtet, dass der mutmaßliche Täter bereits in Haft sitzt. Er soll die Polizei selbst zu der Leiche im See gebracht haben. Offenbar soll es sich um einen vorbestraften Sexualstraftäter handeln. Laut dem Schwarzwälder Boten nahm er nach seiner Entlassung sogar an einem Programm, um das Rückfall-Risiko zu senken, teil.

In der Heimat der Schülerin und am weit entfernten Fundort in Hessen herrschen Trauer und Entsetzen. „Es ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt in solch einem Falle eintreten kann. Ganz Gottenheim steht unter Schock“, sagte Bürgermeister Christian Riesterer.

Update vom 31. Juli, 12.33 Uhr: Die vermisste 14-Jährige ist tot. Die Polizei will keine Angaben über die Todesursache machen, verweist auf das laufende Ermittlungsverfahren und bittet um Verständnis. Das Mädchen aus Gottenheim (Baden-Würtemberg) galt seit dem 21. Juli als vermisst. Am Donnerstag wurde eine Leiche im Wetteraukreis (Hessen) gefunden. Dann, die schreckliche Nachricht nach gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Bei der Toten handelt es sich um die 14-Jährige aus Gottenheim, teilt die Polizei am Samstag mit.

Wie die Badische Zeitung berichtet, soll das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Ihre Leiche war am Freitag im Teufelsee demach im hessischen Wetteraukreis entdeckt worden. Der Teufelsee See liegt in einem Naturschutzgebiet. Der See sei schwer zugänglich, die Ufer zugewachsen. Wo sich heute der See befindet, wurde früher Braunkohle abgebaut.

Leiche von vermisster 14-Jähriger 300 Kilometer von Elternhaus gefunden

Update vom 31. Juli, 7.37 Uhr: Nun ist es eine traurige Gewissheit. Die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim ist tot. Neun Tage war das junge Mädchen aus Gottenheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verschwunden. Sie war seit dem Abend des 21. Juli vermisst. Am Donnerstag fand die Polizei eine Leiche im Wetteraukreis in Hessen. 300 Kilometer vom Elternhaus des Mädchens entfernt. Doch die Ergebnisse der Obduktion ergaben, dass es sich um das Mädchen handelt.

Die Polizei hatte mit Hochdruck nach dem Mädchen gesucht. Die Jugendliche hatte am 21. Juli gegen 18 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wurde seitdem vermisst. Polizisten hatten auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, die Jugendliche zu finden. Mit dem Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung nimmt die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung nach eigenen Angaben zurück. Zu der Todesursache und weiteren Details schweigt die Polizei. Für den Montag (1. August) ist jedoch eine Pressekonferenz geplant.

Update vom 30. Juli, 20.50 Uhr: Die vermisste 14-Jährige aus Baden-Württemberg ist tot. Das bestätigte nun die Polizei in einem Statement. Demnach habe die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, dass es sich bei der im Wetteraukreis in Hessen aufgefundenen toten Person um die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim handelt. Weitere Details veröffentlichte die Polizei nicht, für Montag ist eine Pressekonferenz geplant.

Vermisstes Mädchen aus Gottenheim - Polizei prüft möglichen Zusammenhang mit Leichen-Fund

Ursprungsmeldung: Freiburg - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im hessischen Wetteraukreis prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Baden-Württemberg. Ein 14-jähriges Mädchen aus Gottenheim wird bereits seit dem 21. Juli gesucht. Die Untersuchung der am Freitag gefundenen Leiche soll nun Klarheit bringen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag in Freiburg erklärt, soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung des entdeckten Leichnams Klarheit über Identität und Todesursache bringen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Seit dem 21. Juli sucht die Polizei mit Hochdruck nach der Jugendlichen. Sie hatte gegen 18.00 Uhr ihr Elternhaus in Gottenheim verlassen und wird seitdem vermisst. Die Polizei hatte auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber versucht, das Mädchen zu finden. Es wurde eigens eine Ermittlergruppe zusammengestellt, die sich mit dem Fall beschäftigt.

