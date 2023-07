Wetter-Karte ganz in Rot: 40-Grad-Hitzewelle erfasst Deutschland

Von: Martina Lippl

Nach dem Orkantief entspannt sich die Unwetterlage. Doch die Wetterkarte färbt sich für Deutschland erneut tiefrot. Die Temperaturen schnellen in die Höhe.

München – Heiße Luftmassen aus Südeuropa sind im Anmarsch. Hochdruckgebiet Evi bringt sich nach Sturmtief Poly in Position. Auf der Wetterkarte dominiert die Farbe Rot. Spitzenwerte nahe der 40-Grad-Marke sind am Wochenende zu erwarten. „Panik muss man keine bekommen“, sagte Meteorologe Dominik Jung, Chef vom Wetterdienst Qmet.de in seinem aktuellen Video.

Wetter in Deutschland: Hitzepeak am Sonntag (9. Juli) – „heißeste Tag des bisherigen Jahres“

„Der Sonntag könnte der bisher heißeste Tag des bisherigen Jahres werden“, so Jung. Und bei Temperaturen deutlich über 30 Grad würden diese in Deutschland immer tiefrot dargestellt. Der Wetterexperte betont: „Die Legenden der Wetterkarten sind seit Jahren gleichgeblieben. Ab 25 bis 30 Grad wird es nun mal zunehmend rötlich auf einer Wetterkarte, ab 30 Grad wird es dunkelrot und mittlerweile musste die Skala bis Anfang 40 Grad Celsius erweitert werden und dann geht die Farbe meist in Lila über.“

Alles ist rot: Hitzepeak wird am am Sonntag (9. Juli 2023) erreicht. Die Werte kratzen laut Wetterexperten an der 40-Grad-Marke. © wetterzentrale.de

Spitzenwerte um 35 bis 40 Grad gehörten vor 40 Jahren nicht zu den typischen Sommertemperaturen in Deutschland, sagte der Meteorologe. Die Sommer, wie die Winter würden langsam, aber sicher wärmer werden.

Ab Freitag (7. Juli) wird es schwül, heiß – Hitzegewitter drohen

Mit Hoch Evi steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen deutlich an. Das teilt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem am Sonntag wird es laut den DWD-Experten besonders heiß. In der aktuellen Prognose liegen die Werte am Sonntag „in der Südhälfte vereinzelt bei 37 Grad“.

Freitag (7. Juli 2023): Die Höchstwerte liegen im Norden bei 21 bis 26 Grad, in den restlichen Teilen des Landes bei 25 bis 32 Grad.

Die Höchstwerte liegen im Norden bei 21 bis 26 Grad, in den restlichen Teilen des Landes bei 25 bis 32 Grad. Samstag (8. Juli 2023) : Die Höchsttemperaturen bewegen sich laut DWD bei „sehr warmen bis heißen 28 bis 35 Grad“.

: Die Höchsttemperaturen bewegen sich laut DWD bei „sehr warmen bis heißen 28 bis 35 Grad“. Sonntag (9. Juli 2023): Heiß bis sehr heiß mit Temperaturen zwischen 30 und 37 Grad. Auch bis zu 40 Grad sind möglich. Vor allem im Westen und Südwesten unangenehm schwül. Lokal sind heftige Hitzegewitter möglich.

Hitze-Wetter holt Deutschland wieder ein: Drückende Hitze und kräftige Gewitter drohen

Mit der Hitze steigt am Sonntag im Laufe des Tages im Nordwesten und Westen auch das Gewitterrisiko. Laut DWD drohen kräftige Gewitter mit Unwetter aktuell in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In Hessen (Maximalwerte zwischen 31 und 35 Grad) ist mit kräftigen Hitzegewittern zu rechnen. Ob und wie sich das Tief Quentin vom Atlantik weiter nach Deutschland durchsetzt, bleibt abzuwarten. Montag und Dienstag könnte uns besonders die Schwüle zu schaffen machen, fürchtet Wetter-Experte Jung. (ml)