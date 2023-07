„In Deutschland startet der Wohlfühlsommer“: Wetter-Experte verspricht angenehme Temperaturen

Von: Michelle Mantey

Hitze, schwüle Luft und Unwetter machten in der vergangenen Woche vielen Menschen zu schaffen. Nun startet jedoch der Wohlfühlsommer.

München – Am Samstag mussten vor allem die Menschen in Bayern bei Rekordhitze schwitzen. Der wärmste Tag des Jahres kam mit teils schwerem Gewitter und heftigem Starkregen. Trotz extremen Temperaturen ließen sich die Bayern ihre Feste am Wochenende nicht nehmen. Doch wie sieht es in den kommenden Tag aus?

Laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung startet in Deutschland der Wohlfühlsommer und bringt angenehmes Wetter mit Temperaturen von durchschnittlich 25 bis 30 Grad. Auch wenn in einigen Regionen Wolkendecken zu sehen sind, so bleibt es überwiegend sonnig und trocken.

Nach der Hitze der letzten Tage können sich viele nun auf einen richtigen Wohlfühlsommer freuen. (Symbolbild) © Jan Eifert/IMAGO

Nach Wettervorhersagen erwartet uns nächste Woche der Wohlfühlsommer

So soll es laut Jung in der kommenden Woche deutschlandweit zu 80 Prozent trocken bleiben. Das bedeutet auch schwüle Luft verschwindet. Das perfekte Sommerwetter verleitet in der kommenden Woche wieder zum ausgiebigen Sonnenbaden, schwimmen im Freibad oder zu langen Grillabenden.

Montag : 21 bis 28 Grad

: 21 bis 28 Grad Dienstag : 22 bis 33 Grad

: 22 bis 33 Grad Mittwoch : 20 bis 31 Grad

: 20 bis 31 Grad Donnerstag : 19 bis 30 Grad

: 19 bis 30 Grad Freitag : 22 bis 32 Grad

: 22 bis 32 Grad Samstag : 23 bis 33 Grad

: 23 bis 33 Grad Sonntag : 20 bis 32 Grad

: 20 bis 32 Grad Quelle: qmet.de

Für Dienstag (18. Juli) besteht jedoch laut wetter.com punktuell Unwettergefahr mit Hagel und Orkanböen. Auch Wetterexperte Jung warnt in seiner Prognose vor allem am Abend im Süden vor schweren Gewittern.

Wer jedoch in den Urlaub nach Spanien, Italien oder Griechenland reist, muss mit Temperaturen von 40 Grad und mehr rechnen. Auch wetter.com mahnt vor Temperaturen mit menschenfeindlichen Ausmaßen. Die Türkei ist diese Woche von dem Rekordhoch betroffen. Wetterexperten gehen davon aus, dass Extremwetter an beliebten europäischen Urlaubsorten in Zukunft noch häufiger auftreten werden. (mima)