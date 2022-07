Achtung Waldbrandgefahr! Worauf Sie beim Grillen, Lagerfeuer und Co. unbedingt achten sollten

Von: Anna Lorenz

Gutes Wetter, gute Stimmung: Der Sommer treibt die Menschen gerade am Wochenende ins Freie. Damit Grillvergnügen und Co. aber nicht in Waldbrände ausarten, sollten Sie diese Tipps unbedingt beherzigen.

München – Die Hitzewelle im Juni hat gezeigt: Der Sommer ist da. Bei Temperaturen von teilweise über 30 Grad Celsius locken Parks und Badeseen nicht nur mit Natur und Abkühlung, sondern bieten auch die ideale Gelegenheit, Zeit mit Freunden oder Familie im Grünen zu verbringen. Nicht selten wird unter Zuhilfenahme eines Grills auch für das leibliche Wohl gesorgt, das Feierabendbier mit einer Zigarette genossen oder ein romantisches Lagerfeuer entzündet, um den Tag ausklingen zu lassen. Hierbei ist gegenwärtig allerdings verstärkt Vorsicht geboten.

Grillen im Freien: Gefahr eskalierender Feuer gegenwärtig besonders groß

Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro – so hatten sich die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) den Grillabend am 18. Juni 2022 wohl nicht vorgestellt. Wie die dpa berichtet, seien die Kohlen, in dem Glauben, sie seien bereits erloschen, ins Gebüsch geworfen worden, wo sie dann trockenes Gras und Unterholz am Rande des Grundstücks in Brand setzten. Die Flammen griffen auf mehrere Fichten über, die Feuerwehr verhinderte glücklicherweise eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Mehrfamilienhaus in der Oberpfalz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Waldbrände, die Brandenburg im Juni in Atem hielten, zeigen, wie trocken und damit brandgefährdet die Natur zu dieser Jahreszeit ist. Im Fall von Wiesau mahnte die Polizei daher explizit zur Vorsicht. Grillkohle solle aufgrund des trockenen und heißen Wetters nicht unbeaufsichtigt gelassen und in einem Metallgefäß über längere Zeit abgekühlt werden.

Vorsicht bei Grillen, Lagerfeuer und Co.: Diese Tipps sollten Sie unbedingt beherzigen

Damit Grillvergnügen und Co. nicht zur flammenden Misere werden, hat Merkur.de nützliche Tipps für Sie zusammengestellt.

Vorsicht statt Nachsicht: Wer plant, Feuer im freien Gelände zu entzünden, sollte sich gut vorbereiten. Prüfen Sie daher die Ausrüstung auf Mängel und nehmen Sie Abstand von improvisierten Grills. Auch ein Behältnis für Wasser mitzunehmen, ist hilfreich, um im Ernstfall kleinen Brandherden sofort Einhalt gebieten zu können. Überschätzen Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Feuer und Co. nicht.

Damit das Grillvergnügen, egal, ob zuhause oder in Park und Co., nicht zum Inferno wird, gilt stets: Besser etwas zu sorgfältig sein, als nachher mit dem sprichwörtlichen Ofenrohr ins Gebirge schauen. (askl)