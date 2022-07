Größter Supermond 2022: Wann man den Vollmond im Juli beobachten kann

Von: Hannah Decke

Teilen

Bereits am 14. Juni gab es einen Supermond, hier aufgenommen in Warstein, NRW. Der Vollmond im Juli 2022 wird der Erde noch näher sein. © Daniel Schröder

Besonders groß und hell leuchtet der Vollmond im Juli 2022. Er ist der größte Supermond des Jahres, denn er kommt uns besonders nah. Wann er gut zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Vollmond im Juli 2022: Der größte Supermond des Jahres schon bald zu sehen

Hamm - 357.260 Kilometer - das ist eine weite Strecke. Aber ist der Mond so weit von der Erde entfernt, sprechen Experten von „besonders nah“. Und das können wir sogar sehen. Im Juli 2022 lässt sich der größte Supermond des Jahres 2022 am Himmel blicken. „Vollmonde in Erdnähe erscheinen uns rund sieben Prozent größer und rund 14 Prozent heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Zur Verdeutlichung des Unterschieds ziehen viele den Vergleich zwischen einer Zwei- und einer Ein-Euro-Münze heran“, sagt Prof. Thomas W. Kraupe, Astrophysiker und Direktor des Planetarium Hamburg.

Der Vollmond im Juli 2022 wird besonders hell erstrahlen - wann er am besten zu sehen ist, verrät wa.de. Es handelt sich um den dritten von vier Supervollmonden in Folge.