Drei Jahre nach Einbruch ins Grüne Gewölbe: Erheblicher Teil der Beute sichergestellt

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Eine beim Einbruch beschädigte Vitrine im Juwelenzimmer im Grünen Gewölbe in Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa

Drei Jahre nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden haben Behörden nun einen „erheblichen Teil“ der Beute sichergestellt.

Berlin - Rund drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden vermelden Ermittler einen großen Erfolg: ein Großteil der Beute wurde gefunden und sichergestellt. 31 Einzelteile sind in der Nacht zum Samstag in Berlin sichergestellt worden. Das erklärten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag.

Drei Jahre nach Einbruch ins Grüne Gewölbe: Erheblicher Teil der Beute sichergestellt

Die gesicherten Stücke seien in Begleitung von Spezialkräften der Polizei nach Dresden gebracht worden. In der sächsischen Landeshauptstadt sollen sie zunächst kriminaltechnisch untersucht werden. Anschließend sollen Fachleute der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sie auf Echtheit und Vollständigkeit prüfen.

Wie die Ermittler mitteilten, gingen dem Fund der wertvollen Stücke Sondierungsgespräche mit den Anwälten der mutmaßlichen Einbrecher voraus. Seit Anfang des Jahres läuft in Dresden ein Prozess gegen sechs Tatverdächtige wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung.

Mehr als drei Jahre ist der Einbruch in das Grüne Gewölbe bereits her. In das Dresdner Residenzschloss war am 25. November 2019 eingebrochen worden. Die Täter schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und rissen die Juwelen heraus.