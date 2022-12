Ehepaar gibt im Darknet Mord an Ex-Partner in Auftrag - und fällt auf Betrüger rein

Ein Ehepaar wollte im Darknet einen Mord in Auftrag geben und fiel auf Betrüger rein. (Symbolfoto) © Silas Stein/Imago

Ein deutsches Ehepaar wollte den Ex-Partner der Frau ermorden lassen. Doch der Auftrag im Darknet entpuppte sich als Betrugsmasche. Nun steht das Paar vor Gericht.

Hamburg - Ein Ehepaar aus Deutschland ist im Internet auf einen Betrug reingefallen - nachdem es im Darknet einen Auftragskiller engagieren wollte. Am Donnerstag hat in Hamburg ein Prozess gegen einen 51-jährigen Unternehmer und eine 49-jährige Ärztin wegen versuchter Anstiftung zum Mord begonnen. Wie die Staatsanwaltschaft angab, sollen die beiden Angeklagten im Darknet einem scheinbaren Betreiber von Auftragsmorden Bitcoins im Wert von etwa 14.000 Euro übermittelt haben, um den Ex-Partner der 49-Jährigen ermorden zu lassen.

Grund für den Auftragsmord soll ein Streit zwischen der Frau und ihrem ehemaligen Lebensgefährten um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter gewesen sein. Im Januar habe das Ehepaar daraufhin die Website im Darknet gefunden und den Betreibern ein Foto sowie die Adresse des Opfers geschickt. Doch der Plan ging nach hinten los: Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, handelte es sich dabei um ein Betrugsangebot unbekannt gebliebener Krimineller. Diese würden das Angebot nur vortäuschen und das Geld einziehen, ohne die Morde am Ende tatsächlich durchzuführen. Erst vor kurzem wollte in Berlin ein 28-Jähriger ebenfalls einen Auftragsmörder engagieren, um den vermeintlichen Rivalen aus dem Weg zu räumen.

Ehepaar sucht Auftragskiller für Ex-Partner der Frau und fällt im Darknet auf Betrüger rein

Das Bundeskriminalamt wurde laut des Gerichtssprechers durch die US-Bundespolizei FBI über den geplanten Mord informiert, nachdem das FBI die Vermittlung zu Morden bereits seit Längerem beobachtet haben soll. Zum Prozessauftakt am Donnerstag verwies die Verteidigung der Angeklagten demnach in einer Erklärung auf eine psychische Erkrankung ihrer Mandantin. Die 49-Jährige sei nicht in der Lage „zuzuhören und wahrzunehmen“, sagte Gabriele Heinecke mit Blick auf die neben ihr sitzende Frau, die erst nach einer kurzen Prozessunterbrechung aufhörte, sich die Ohren zuzuhalten. Am nächsten Verhandlungstag soll die Beschuldigte sich in einer persönlichen Aussage näher äußern.

Nachdem der Plan des Paares bereits im Januar nicht aufgegangen war, sollen die beiden Angeklagten im März erneut einen Versuch gestartet haben. In einem Forum zur dazugehörigen Website sollen sie demnach einem anderen Nutzer wieder die Daten des Opfers geschickt haben. Dabei sollen sie sogar noch versucht haben, die Dringlichkeit des Auftrags mit der Behauptung zu untermauern, dass es um Kindesmissbrauch gehe, so die Staatsanwältin. Auch dieser Versuch scheiterte, da der Nutzer zu den Betrügern gehörte. Dem Paar wird deshalb wegen der beiden Anbahnungsversuche auf der Darknetseite versuchte Anstiftung zum Mord in zwei Fällen zur Last gelegt. (nz/afp/dpa)