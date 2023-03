Tödliche Schüsse in Hamburg: Faeser „bestürzt“ – Erzbistum mit Gebet

Von: Tobias Utz

Am Abend sterben mehrere Menschen in Hamburg: Die Reaktionen auf den mutmaßlichen Amoklauf im Überblick.

Hamburg – In Hamburg hat sich am Donnerstagabend (9. März) ein mutmaßlicher Amoklauf ereignet. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei erschoss ein Täter mehrere Menschen in einer Kirche der Sekte „Zeugen Jehovas“. Wie viele Menschen den Schüssen zum Opfer fielen, wird aktuell von den Behörden ermittelt.

Holger Vehren, Sprecher der Hamburger Polizei, sagte zu IPPEN.MEDIA, dass gegen 21.00 Uhr Notrufe eingegangen seien. Es wurde gemeldet, dass während einer Veranstaltung der kirchlichen Gemeinde Schüsse gefallen seien. Da die Polizei sich bereits in der Nähe des Gebäudes aufhielt, seien die Einsatzkräfte schnell vor Ort gewesen, so Vehren. „Als Sie in das Objekt reingegangen sind, haben sie bereits festgestellt, dass Personen – offensichtlich durch Schussverletzungen – angegriffen worden sind.“

Tödliche Schießerei in Hamburg: Erste Reaktionen auf mutmaßlichen Amoklauf

Nach den tödlichen Schüssen in Hamburg gibt es bereits erste Reaktionen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich „erschüttert“. „Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und auch bei den Einsatzkräften“, sagte Faeser der Deutschen Presse-Agentur. Peter Tschentscher, Bürgermeister von Hamburg, äußerte sich ebenfalls dazu: „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd“, schrieb er auf Twitter. „Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl“, so der Hamburger Bürgermeister.

Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung stehen vor einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Bei Schüssen in dem Gebäude sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. © Daniel Bockwoldt / dpa

Das Erzbistum Hamburg reagierte ebenfalls auf Twitter mit einem Statement zur tödlichen Schießerei: „Wir sind bei denen, die verletzt sind und bei denen, die aus dem Leben gerissen wurden. Gott, wenn uns die Worte für die Grausamkeit fehlen, wenn uns der Atem vor Schock wegbleibt, wenn uns die Sicht vor Trauer verschwimmt.“

Hamburgs Innensenator Andy Grote kündigte für Freitagmittag eine Pressekonferenz an. Das bestätigte die Polizei. Dabei sollen weitere Details zur Tat am Donnerstagabend genannt werden. (tu)